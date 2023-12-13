Волжские воины-казаки поддержали Президента
Добровольцы казачьего отряда "Ермак" (БАРС-15) поддержали решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства 27 марта 2024 года.
"Мы всегда были на защите государства, мы всегда были с Президентом, и поддерживаем ваше решение полностью... Любо!",
— обратились с передовых позиций казаки к Владимиру Путину.
#казаки_СВО, #кавалерия_Путина
"Мы всегда были на защите государства, мы всегда были с Президентом, и поддерживаем ваше решение полностью... Любо!",
— обратились с передовых позиций казаки к Владимиру Путину.
#казаки_СВО, #кавалерия_Путина