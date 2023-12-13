13 декабря 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 13 декабря
Волжские воины-казаки поддержали Президента
17:00 | 13 декабря
Муниципальное издание получило высокую награду в День Конституции
16:00 | 13 декабря
Минтранс спросит с перевозчика за долгое ожидание автобуса пассажирами
15:00 | 13 декабря
В Саратове на Кумысной поляне чистят лес от упавших деревьев
14:00 | 13 декабря
Саратовских педагогов и профориентологов приглашают принять участие в Первой национальной премии «Россия — мои горизонты»
13:00 | 13 декабря
Тепловиков, из-за которых мерзли жители энгельсской Летки, накажут
12:30 | 13 декабря
Саратовская область принимает участие в федеральной акции #МойбизнесПомогает
12:00 | 13 декабря
Корпорация «МСП» встретится с предпринимателями Саратовской области
11:00 | 13 декабря
В Саратовской области заместят импортные газовые регуляторы
10:00 | 13 декабря
В день Конституции саратовские школьники получили паспорта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Волжские воины-казаки поддержали Президента

Новости
Добровольцы казачьего отряда "Ермак" (БАРС-15) поддержали решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства 27 марта 2024 года.




"Мы всегда были на защите государства, мы всегда были с Президентом, и поддерживаем ваше решение полностью... Любо!",
— обратились с передовых позиций казаки к Владимиру Путину.

#казаки_СВО, #кавалерия_Путина