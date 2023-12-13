Муниципальное издание получило высокую награду в День Конституции

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Редакции "Заволжские степи" Краснопартизанского района за достигнутые успехи и высокие результаты в работе вручили переходящий штандарт Губернатора Саратовской области."Получить такую значимую награду – Штандарт – от Губернатора Романа Викторовича Бусаргина – это большая честь для меня и для всего коллектива издания. Приятно, что заслуги коллектива оценили на столь высоком уровне. Очень символично получить почетную награду в День Конституции Российской Федерации.При поддержке Губернатора Саратовской области в текущем году удалось осуществить материально-техническое обновление . Новая аппаратура помогает ускорить процесс верстки газеты, редактирования аудио и видео материалов и в целом ускорить информирование жителей.Внимательное отношение со стороны региональной власти к работникам СМИ придает новые силы и мотивирует к развитию",- подчеркнула главный редактор Наталия Керимова.