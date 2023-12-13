Саратовская область принимает участие в федеральной акции #МойбизнесПомогает
В преддверии Нового года Центр предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области поддерживает федеральную благотворительную инициативу #МойбизнесПомогает, запущенную Минэкономразвития РФ совместно с Центрами «Мой бизнес» по всей России.
Основная цель проекта – приобщить предпринимателей и всех неравнодушных граждан к помощи нуждающимся.
До 22 декабря включительно Центр «Мой бизнес» осуществляет сбор новогодних подарков для воспитанников школы-интерната города Маркса, обучающихся по адаптированным образовательным программам.
Присоединиться к благотворительному движению и порадовать детей в канун праздника может любой желающий.
Помощь можно оказать в виде:
- Спортивного инвентаря;
- Развивающих и обучающих наборов;
- Наборов для творчества;
- Сладких подарков;
- Игрушек.
Вещи из списка должны быть новыми и упакованными. Их можно принести в Центр предпринимателя «Мой бизнес» (г. Саратов, ул. Краевая, д. 85 б). Коробка для подарков установлена в вестибюле I корпуса.
Дополнительная информация по телефону: 24-54-78 (доб. 131).
Центр «Мой бизнес» работает в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития Саратовской области.
Вещи из списка должны быть новыми и упакованными. Их можно принести в Центр предпринимателя «Мой бизнес» (г. Саратов, ул. Краевая, д. 85 б). Коробка для подарков установлена в вестибюле I корпуса.
Дополнительная информация по телефону: 24-54-78 (доб. 131).