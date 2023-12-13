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Саратовская область принимает участие в федеральной акции #МойбизнесПомогает

Новости
Саратовская область принимает участие в федеральной акции #МойбизнесПомогает


В преддверии Нового года Центр предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области поддерживает федеральную благотворительную инициативу #МойбизнесПомогает, запущенную Минэкономразвития РФ совместно с Центрами «Мой бизнес» по всей России.

Основная цель проекта – приобщить предпринимателей и всех неравнодушных граждан к помощи нуждающимся.

До 22 декабря включительно Центр «Мой бизнес» осуществляет сбор новогодних подарков для воспитанников школы-интерната города Маркса, обучающихся по адаптированным образовательным программам.

Присоединиться к благотворительному движению и порадовать детей в канун праздника может любой желающий.

Помощь можно оказать в виде:

- Спортивного инвентаря;

- Развивающих и обучающих наборов;

- Наборов для творчества;

- Сладких подарков;

- Игрушек.


Вещи из списка должны быть новыми и упак­ованными. Их можно принести в Центр пред­принимателя «Мой биз­нес» (г. Саратов, ул. Краевая, д. 85 б). Коробка для подарков установлена в вест­ибюле I корпуса.

Дополнительная инфор­мация по телефону: 24-54-78 (доб. 131).

Центр «Мой бизнес» работает в рамках реа­лизации нацпроекта «Малое и среднее пред­принимательство и по­ддержка индивидуальн­ой предпринимательск­ой инициативы» при поддержке минэкономра­звития Саратовской области.

Вещи из списка должны быть новыми и упакованными. Их можно принести в Центр предпринимателя «Мой бизнес» (г. Саратов, ул. Краевая, д. 85 б). Коробка для подарков установлена в вестибюле I корпуса.



Дополнительная информация по телефону: 24-54-78 (доб. 131).