Саратовская область принимает участие в федеральной акции #МойбизнесПомогает

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В преддверии Нового года Центр предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области поддерживает федеральную благотворительную инициативу #МойбизнесПомогает, запущенную Минэкономразвития РФ совместно с Центрами «Мой бизнес» по всей России.Основная цель проекта – приобщить предпринимателей и всех неравнодушных граждан к помощи нуждающимся.До 22 декабря включительно Центр «Мой бизнес» осуществляет сбор новогодних подарков для воспитанников школы-интерната города Маркса, обучающихся по адаптированным образовательным программам.Присоединиться к благотворительному движению и порадовать детей в канун праздника может любой желающий.Помощь можно оказать в виде:- Спортивного инвентаря;- Развивающих и обучающих наборов;- Наборов для творчества;- Сладких подарков;- Игрушек.Вещи из списка должны быть новыми и упак­ованными. Их можно принести в Центр пред­принимателя «Мой биз­нес» (г. Саратов, ул. Краевая, д. 85 б). Коробка для подарков установлена в вест­ибюле I корпуса.Дополнительная инфор­мация по телефону: 24-54-78 (доб. 131).Центр «Мой бизнес» работает в рамках реа­лизации нацпроекта «Малое и среднее пред­принимательство и по­ддержка индивидуальн­ой предпринимательск­ой инициативы» при поддержке минэкономра­звития Саратовской области.Вещи из списка должны быть новыми и упакованными. Их можно принести в Центр предпринимателя «Мой бизнес» (г. Саратов, ул. Краевая, д. 85 б). Коробка для подарков установлена в вестибюле I корпуса.Дополнительная информация по телефону: 24-54-78 (доб. 131).