Минтранс спросит с перевозчика за долгое ожидание автобуса пассажирами

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Вечером 12 декабря заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Евгений Куликов проверил работу маршрута № 19 А «Владимирский рынок - Мирный переулок». Данный маршрут был запущен как дублирующий закрытого на реконструкцию трамвайного маршрута № 9. На нем работают автобусы большого и среднего класса, стоимость проезда составляет 10 рублей.Время ожидания между первыми рейсами маршрута № 19 с 17:30 до 17:50 составило 4-17 минут, а затем саратовцы ожидали данный маршрут более 40 минут: образовалась очередь более 20 человек.На маршруте 19 А автобусы ходили чаще: интервал составил 10-16 минут. В связи с продолжительным ожиданием маршрута № 19 – большая часть пассажиров по прибытии автобуса № 19 А переместилась в него.«В вечерний час пик интервал движения на маршрутах № 19 и №19 А должен составлять 7-10 минут. На увеличение времени могли сказаться заторы на улично-дорожной сети. Зачастую в вечернее время пробки достигают «9-10 баллов». Но ожидание транспорта более 40 минут при интервале в 7 минут – недопустимо. Направим информацию перевозчику для проработки», - подвел итоги рейда Евгений Куликов.Рейдовые мероприятия по проверке работы транспорта проводятся по поручению губернатора Романа Бусаргина.