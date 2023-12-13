В Саратове на Кумысной поляне чистят лес от упавших деревьев

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На Кумысной поляне продолжается благоустройство территории. Сотрудники проводят очистку территории лесопарка, срезают сухие ветки, очищают его от захламления в преддверии выходных дней.В выходные дни в парке появляется большое количество отдыхающих горожан и гостей города. Особенно востребованы у населения лыжные трассы. Рядом с трассами от ветра и снега обламываются сухие ветки деревьев, ломаются стволы старых деревьев, которые также требуют уборки.Горожане могут помочь в очистке леса от сухостоя - бесплатно заготавливать и собирать валежник для собственных нужд в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса. В том числе предусмотрена возможность заготовки валежника в целях отопления и иных хозяйственных нужд в течение всего года, при этом допускается его раскряжевка с соблюдением правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.Гражданам также разрешено собирать лежащие на поверхности земли остатки стволов, сучьев, образовавшихся при буреломе, снеговале и естественного отмирания деревьев.Министерство рекомендует саратовцам обращаться к руководству ГУСО «Кумысная поляна» для уточнения наилучших мест сбора валежника. Телефон: 8(8452) 30-66-25.