13 декабря 2023 СРЕДА
Новости
17:00 | 13 декабря
Муниципальное издание получило высокую награду в День Конституции
16:00 | 13 декабря
Минтранс спросит с перевозчика за долгое ожидание автобуса пассажирами
15:00 | 13 декабря
В Саратове на Кумысной поляне чистят лес от упавших деревьев
14:00 | 13 декабря
Саратовских педагогов и профориентологов приглашают принять участие в Первой национальной премии «Россия — мои горизонты»
13:00 | 13 декабря
Тепловиков, из-за которых мерзли жители энгельсской Летки, накажут
12:30 | 13 декабря
Саратовская область принимает участие в федеральной акции #МойбизнесПомогает
12:00 | 13 декабря
Корпорация «МСП» встретится с предпринимателями Саратовской области
11:00 | 13 декабря
В Саратовской области заместят импортные газовые регуляторы
10:00 | 13 декабря
В день Конституции саратовские школьники получили паспорта
09:00 | 13 декабря
Более 2200 молодых людей со всей России собрались в Москве на Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2023»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове на Кумысной поляне чистят лес от упавших деревьев

Новости
В Саратове на Кумысной поляне чистят лес от упавших деревьев


На Кумысной поляне продолжается благоустройство территории. Сотрудники проводят очистку территории лесопарка, срезают сухие ветки, очищают его от захламления в преддверии выходных дней.

В выходные дни в парке появляется большое количество отдыхающих горожан и гостей города. Особенно востребованы у населения лыжные трассы. Рядом с трассами от ветра и снега обламываются сухие ветки деревьев, ломаются стволы старых деревьев, которые также требуют уборки.

Горожане могут помочь в очистке леса от сухостоя - бесплатно заготавливать и собирать валежник для собственных нужд в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса. В том числе предусмотрена возможность заготовки валежника в целях отопления и иных хозяйственных нужд в течение всего года, при этом допускается его раскряжевка с соблюдением правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.

Гражданам также разрешено собирать лежащие на поверхности земли остатки стволов, сучьев, образовавшихся при буреломе, снеговале и естественного отмирания деревьев.

Министерство рекомендует саратовцам обращаться к руководству ГУСО «Кумысная поляна» для уточнения наилучших мест сбора валежника. Телефон: 8(8452) 30-66-25.