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Саратовских педагогов и профориентологов приглашают принять участие в Первой национальной премии «Россия — мои горизонты»

Новости
Саратовских педагогов и профориентологов приглашают принять участие в Первой национальной премии «Россия — мои горизонты»


Старт заявочной кампании Первой национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты» объявил 11 декабря 2023 года Фонд гуманитарных проектов при поддержке министерства просвещения РФ. По замыслу организаторов, премия поможет выявить лучшие практики в области профориентации по всей стране.

К участию в премии приглашаются педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, индивидуальных школьных проектов. Главный критерий отбора – заявленные проекты должны помогать школьникам определиться с выбором будущей профессии и осознанно направлять учебные и профессиональные интересы. Заявки на участие в премии принимаются на официальном сайте https://premia.bvbinfo.ru

— Я обязательно подам заявку на участие в Первой национальной премии «Россия — мои горизонты», — рассказала куратор педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее» в Саратовской области, педагог дополнительного образования СОШ №3 города Аркадака Наталья Котова. — Третий год ученики нашей школы являются активными участниками федерального проекта «Билет в будущее», а разработанная мной методика вошла в прошлом году в ТОП-30 лучших профориентационных проектов России! Это говорит о том, что масштабный проект, реализующийся в нашей стране федеральным оператором — Фондом Гуманитарных Проектов по поручению Президента РФ, предоставляет не только школьникам возможности познакомиться с востребованными и перспективными специальностями, но и педагогам — развивать свои профессиональные навыки, стремиться к достижению новых целей! Я, безусловно, благодарна проекту за новые возможности, которые он предоставил мне и моим ученикам!

Запуск премии венчает пятилетку развития профориентации в России, которая охватила уже 4 миллиона школьников и более 60 000 педагогов, а также почти 5 000 партнеров и экспертов, региональных операторов.