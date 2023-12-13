13 декабря 2023 СРЕДА
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13:00 | 13 декабря
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Тепловиков, из-за которых мерзли жители энгельсской Летки, накажут

Новости
Сегодня специалистами Государственной жилищной инспекции области по поступившим обращениям жителей проведен инспекционный визит в дома Летного городка г. Энгельс.



Совместно с представителями ресурсоснабжающей организации «Тура» и управляющей компании «Око» инспекторами была произведена проверка температурных параметров горячего водоснабжения. В квартирах была зафиксирована температура горячего водоснабжения от 34,7 до 55,6 ℃, что не соответствует нормам. Произвести замер температуры на вводе в домах №66, 73, 75 по ул. Энгельс-1 не представилось возможным ввиду отсутствия контрольно-измерительных приборов. Температура на вводе в дом №80 составила лишь 46 ℃.

Отдельно с главой администрации Энгельсского района Дмитрием Плехановым и представителями районного комитета по ЖКХ инспекторами проведен замер температурных параметров отопления в домах. Отметим, что в жилых помещениях температура составляла от 18,9 до 21,0 ℃.

«По результатам проверки принято решение о составлении протоколов об административных правонарушениях: в отношении ООО ТК «Тура» за некачественное предоставление коммунальных услуг и в отношении управляющей компании «Око» за отсутствие контрольно-измерительных приборов на внутридомовой инженерной системе горячего водоснабжения, что не позволило в полной мере провести проверку», - сообщил начальник инспекции Владимир Томашенцев.