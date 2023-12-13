Корпорация «МСП» встретится с предпринимателями Саратовской области
20 декабря предприниматели региона приглашаются на встречу с Корпорацией «МСП», которая пройдет в формате открытого диалога.
В мероприятии примут участие заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» Андрей Железняков, министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, представители МСП Банка, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса региона, бизнес-объединений.
В рамках встречи расскажут:
- о финансовых мерах поддержки для бизнеса, в том числе и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство";
- как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;
- какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;
- как найти партнёров и новые рынки сбыта продукции;
- как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;
-что такое Цифровая платформа МСП.РФ, и чем она полезна предпринимателям региона.
Также можно будет получить ответы на все интересующие вопросы.
Мероприятие пройдет с 11:30 до 13:30 по адресу: г. Саратов, Соборная площадь, 2.
Регистрация доступна по ссылкам: https://мсп.рф/education/events/vstrecha-s-predprinimatelyami-saratovskoy-oblasti-offline или https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePKq1zdnuUojdd2pCUI5-0LS6R-7bpCI_yXA9oYzkWPbhCLw/viewform.
Участие можно принять также в онлайн-формате: https://мсп.рф/education/events/vstrecha-s-predprinimatelyami-saratovskoy-oblasti.
В мероприятии примут участие заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» Андрей Железняков, министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, представители МСП Банка, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса региона, бизнес-объединений.
В рамках встречи расскажут:
- о финансовых мерах поддержки для бизнеса, в том числе и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство";
- как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;
- какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;
- как найти партнёров и новые рынки сбыта продукции;
- как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;
-что такое Цифровая платформа МСП.РФ, и чем она полезна предпринимателям региона.
Также можно будет получить ответы на все интересующие вопросы.
Мероприятие пройдет с 11:30 до 13:30 по адресу: г. Саратов, Соборная площадь, 2.
Регистрация доступна по ссылкам: https://мсп.рф/education/events/vstrecha-s-predprinimatelyami-saratovskoy-oblasti-offline или https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePKq1zdnuUojdd2pCUI5-0LS6R-7bpCI_yXA9oYzkWPbhCLw/viewform.
Участие можно принять также в онлайн-формате: https://мсп.рф/education/events/vstrecha-s-predprinimatelyami-saratovskoy-oblasti.