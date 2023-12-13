В Саратовской области заместят импортные газовые регуляторы
METEOR Thermo из Энгельса Саратовской области выиграло открытый конкурс Министерства промышленности и торговли РФ на субсидирование разработки газового регулятора для бытового газового оборудования, в том числе отопительных котлов настенного исполнения. На сегодняшний день подобные компоненты на российском рынке представлены только импортом.
В ближайшие три года METEOR Thermo (ранее ООО «Бош Отопительные Системы», с апреля 2023 г. входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) на базе собственного научно-исследовательского центра, а также с привлечением ресурсов S8 Capital проведет комплекс научно-исследовательских работ по освоению и запуску в производство отечественных газовых регуляторов для бытового газового оборудования.
Стоимость проекта составит 105 млн рублей, из которых 70 млн покроет грант Минпромторга РФ, 35 млн рублей инвестирует METEOR Thermo. Конечная цель программы – разработка современного отечественного газового регулятора, который заменит существующие зарубежные аналоги и повысит уровень локализации газового оборудования.
«METEOR Thermo, став российским предприятием, использует все компетенции и накопленный международный опыт для создания конкурентоспособного отечественного продукта – газового регулятора, который впоследствии будет серийно производиться для всей отрасли с соблюдением международных стандартов качества. Ключевыми особенностями создаваемого газового регулятора станут его небольшие габариты и высокая скорость срабатывания. Благодаря своей универсальности он может быть использован в широком спектре бытового газового оборудования, что сделает его еще более доступным для российских потребителей, а также повысит уровень локализации в российской газовой отрасли», - прокомментировал генеральный директор METEOR Thermo Сергей Шолкин.
Субсидия из федерального бюджета предоставляется российским организациям в целях стимулирования инновационной деятельности организаций, основанной на проведении НИОКР по современным технологиям, непосредственно связанным с производством и реализацией конкурентоспособной промышленной продукции.