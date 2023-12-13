13 декабря 2023 СРЕДА
Новости
17:00 | 13 декабря
Муниципальное издание получило высокую награду в День Конституции
16:00 | 13 декабря
Минтранс спросит с перевозчика за долгое ожидание автобуса пассажирами
15:00 | 13 декабря
В Саратове на Кумысной поляне чистят лес от упавших деревьев
14:00 | 13 декабря
Саратовских педагогов и профориентологов приглашают принять участие в Первой национальной премии «Россия — мои горизонты»
13:00 | 13 декабря
Тепловиков, из-за которых мерзли жители энгельсской Летки, накажут
12:30 | 13 декабря
Саратовская область принимает участие в федеральной акции #МойбизнесПомогает
12:00 | 13 декабря
Корпорация «МСП» встретится с предпринимателями Саратовской области
11:00 | 13 декабря
В Саратовской области заместят импортные газовые регуляторы
10:00 | 13 декабря
В день Конституции саратовские школьники получили паспорта
09:00 | 13 декабря
Более 2200 молодых людей со всей России собрались в Москве на Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2023»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области заместят импортные газовые регуляторы

Новости
В Саратовской области заместят импортные газовые регуляторы


METEOR Thermo из Энгельса Саратовской области выиграло открытый конкурс Министерства промышленности и торговли РФ на субсидирование разработки газового регулятора для бытового газового оборудования, в том числе отопительных котлов настенного исполнения. На сегодняшний день подобные компоненты на российском рынке представлены только импортом.

В ближайшие три года METEOR Thermo (ранее ООО «Бош Отопительные Системы», с апреля 2023 г. входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) на базе собственного научно-исследовательского центра, а также с привлечением ресурсов S8 Capital проведет комплекс научно-исследовательских работ по освоению и запуску в производство отечественных газовых регуляторов для бытового газового оборудования.

Стоимость проекта составит 105 млн рублей, из которых 70 млн покроет грант Минпромторга РФ, 35 млн рублей инвестирует METEOR Thermo. Конечная цель программы – разработка современного отечественного газового регулятора, который заменит существующие зарубежные аналоги и повысит уровень локализации газового оборудования.

«METEOR Thermo, став российским предприятием, использует все компетенции и накопленный международный опыт для создания конкурентоспособного отечественного продукта – газового регулятора, который впоследствии будет серийно производиться для всей отрасли с соблюдением международных стандартов качества. Ключевыми особенностями создаваемого газового регулятора станут его небольшие габариты и высокая скорость срабатывания. Благодаря своей универсальности он может быть использован в широком спектре бытового газового оборудования, что сделает его еще более доступным для российских потребителей, а также повысит уровень локализации в российской газовой отрасли», - прокомментировал генеральный директор METEOR Thermo Сергей Шолкин.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется российским организациям в целях стимулирования инновационной деятельности организаций, основанной на проведении НИОКР по современным технологиям, непосредственно связанным с производством и реализацией конкурентоспособной промышленной продукции.