В Саратовской области заместят импортные газовые регуляторы

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METEOR Thermo из Энгельса Саратовской области выиграло открытый конкурс Министерства промышленности и торговли РФ на субсидирование разработки газового регулятора для бытового газового оборудования, в том числе отопительных котлов настенного исполнения. На сегодняшний день подобные компоненты на российском рынке представлены только импортом.В ближайшие три года METEOR Thermo (ранее ООО «Бош Отопительные Системы», с апреля 2023 г. входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) на базе собственного научно-исследовательского центра, а также с привлечением ресурсов S8 Capital проведет комплекс научно-исследовательских работ по освоению и запуску в производство отечественных газовых регуляторов для бытового газового оборудования.Стоимость проекта составит 105 млн рублей, из которых 70 млн покроет грант Минпромторга РФ, 35 млн рублей инвестирует METEOR Thermo. Конечная цель программы – разработка современного отечественного газового регулятора, который заменит существующие зарубежные аналоги и повысит уровень локализации газового оборудования.«METEOR Thermo, став российским предприятием, использует все компетенции и накопленный международный опыт для создания конкурентоспособного отечественного продукта – газового регулятора, который впоследствии будет серийно производиться для всей отрасли с соблюдением международных стандартов качества. Ключевыми особенностями создаваемого газового регулятора станут его небольшие габариты и высокая скорость срабатывания. Благодаря своей универсальности он может быть использован в широком спектре бытового газового оборудования, что сделает его еще более доступным для российских потребителей, а также повысит уровень локализации в российской газовой отрасли», - прокомментировал генеральный директор METEOR Thermo Сергей Шолкин.Субсидия из федерального бюджета предоставляется российским организациям в целях стимулирования инновационной деятельности организаций, основанной на проведении НИОКР по современным технологиям, непосредственно связанным с производством и реализацией конкурентоспособной промышленной продукции.