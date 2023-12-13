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В день Конституции саратовские школьники получили паспорта

Новости
В день Конституции саратовские школьники получили паспорта


В правительстве Саратовской области состоялось торжественное мероприятие в честь дня Конституции. Собравшихся в зале поздравил губернатор Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что основной закон приняли 30 лет назад, сегодня в документе отражены главные ценности и запросы населения. Роман Бусаргин также отметил, что вклад в создание Конституции внесли саратовские учёные.

«Конституция России – основа развития государства, сохранения согласия и взаимопонимания в обществе, обеспечения прав и свобод граждан. Основной закон, принятый 30 лет назад, остается актуальным и современным, отвечая сегодняшним запросам. Его базовые положения отражают наши непреходящие ценности по защите суверенитета Родины, сохранению исторической правды и памяти о героических подвигах народа, воплощаются в национальных проектах Президента России Владимира Путина и государственных программах», - подчеркнул Роман Бусаргин.

На торжественном мероприятии губернатор вручил государственные награды. Указом Президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность директор ДК «Россия» Ольга Сынкина награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве», директор Детской школы искусств № 1 города Маркса Светлана Жукова – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медаль Луки Крымского получили сразу 3 саратовских медика. Также были присвоены почетные звания работникам сферы здравоохранения, культуры, вручены почётные грамоты Президента РФ, переходящие штандарты Губернатора и свидетельства о занесении на Доску почета Саратовской области.

По инициативе активистов «Движение первых» по всей стране проходит Всероссийская акция «Мы - граждане России». Губернатор вручил саратовским школьникам, которые достигли высоких результатов в учебе, спорте, творчестве паспорта граждан Российской Федерации.