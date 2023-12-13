13 декабря 2023 СРЕДА
Новости
10:00 | 13 декабря
В день Конституции саратовские школьники получили паспорта
09:00 | 13 декабря
Более 2200 молодых людей со всей России собрались в Москве на Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2023»
07:59 | 13 декабря
22-й Всероссийский фестиваль хип-хопа и брейкинга «Energy» завершился в Челябинске
07:57 | 13 декабря
Космонавт и лыжник стали победителями теннисного турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
20:29 | 12 декабря
Профессор Джамила Велиева о роли Конституции РФ в формировании новой России
20:24 | 12 декабря
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей — исследование ЭИСИ , ВШЭ и ИНСОМАР
18:00 | 12 декабря
В регионе введен запрет выхода граждан на лед Волги
17:00 | 12 декабря
Замминистра промышленности Саратовской области рассказал студентам о востребованности рабочих профессий
16:00 | 12 декабря
От имени губернатора мошенники рассылают письма в организации
15:00 | 12 декабря
До 20 января можно подать заявки на XIII Всероссийскую премию «Эксперт года - 2024»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более 2200 молодых людей со всей России собрались в Москве на Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2023»

Новости
Более 2200 молодых людей со всей России собрались в Москве на Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2023»


В Москве начинает работу Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2023». Площадки проекта станут пространством взаимодействия более 2 200 студентов из более 80 регионов России.

В рамках форума «Твой Ход — 2023» пройдут лекции, мастер-классы, встречи с известными людьми и круглые столы на различные темы. Все участники мероприятия посетят Международную выставку – форум «Россия», где смогут ознакомится с последними достижениями нашей страны в самых разных отраслях.

Юлия Якимович – студентка СГТУ им. Гагарина Ю.А. уже второй год является амбассадором форума и в прошлом году вошла в топ 50 лучших амбассадоров России конкурса «Твой ход». Она поделилась первыми впечатлениями, побывав на выставке «Россия»:

«Выставка - необъятная, хочется посмотреть каждый регион. Но первым в моей программе стал павильон Саратовской области. Так здорово, ощутить частичку тепла своей малой родины, даже находясь за 1000 километров. Это даёт возможность по-другому взглянуть на свой регион, повод ещё сильнее гордиться им. Много интересных для молодёжи павильонов, где можно узнать для себя что-то новое о перспективных направлениях и отраслях развития. Сегодня началась образовательная программа, это часть форума, важная для каждого участника».

Участники форума «Твой Ход — 2023» прокачали свои навыки и получили полезные знания. В рамках первого дня состоялась встреча с экспертом Росмолоде‌жь. Бизнесс Алексеем Рваче‌вым. Он рассказал студентам как монетизировать «все вокруг».

Руководитель программ профориентации, эксперт Ольга Зенина провела «Карьерную прожарку», а эксперт руководитель направления РДДМ Наука Павел Степанов устроил «неастрологический прогноз».

«Участвую в финальном мероприятии конкурса «Твой ход» уже не первый раз. Хочется сказать, что Всероссийский студенческий форум растет на глазах. Меняется площадка, улучшается подготовка и форма взаимодействия с участниками. Масштаб форума увеличился и охватил огромную долю российских студентов. От форума я ожидаю новых знакомств и обмена практиками с представителями российского студенчества. И благодаря выставке «Россия» у нас есть уникальная возможность познакомится со всеми регионами нашей страны! Горжусь, нашей страной и народом, рад, что у нас существует такое количество возможностей для молодежи», - делится впечатлениями студент СГУ им. Н.Г. Чернышевского Владислав Быков.

Главная цель проекта «Твой Ход» – помочь молодым людям увидеть свое место в стране и дать им инструменты влияния на позитивные изменения, создавая возможности для молодёжи по совместному проектированию будущего и применению студенческого потенциала.