Более 2200 молодых людей со всей России собрались в Москве на Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2023»

просмотров: 74

В Москве начинает работу Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2023». Площадки проекта станут пространством взаимодействия более 2 200 студентов из более 80 регионов России.В рамках форума «Твой Ход — 2023» пройдут лекции, мастер-классы, встречи с известными людьми и круглые столы на различные темы. Все участники мероприятия посетят Международную выставку – форум «Россия», где смогут ознакомится с последними достижениями нашей страны в самых разных отраслях.Юлия Якимович – студентка СГТУ им. Гагарина Ю.А. уже второй год является амбассадором форума и в прошлом году вошла в топ 50 лучших амбассадоров России конкурса «Твой ход». Она поделилась первыми впечатлениями, побывав на выставке «Россия»:«Выставка - необъятная, хочется посмотреть каждый регион. Но первым в моей программе стал павильон Саратовской области. Так здорово, ощутить частичку тепла своей малой родины, даже находясь за 1000 километров. Это даёт возможность по-другому взглянуть на свой регион, повод ещё сильнее гордиться им. Много интересных для молодёжи павильонов, где можно узнать для себя что-то новое о перспективных направлениях и отраслях развития. Сегодня началась образовательная программа, это часть форума, важная для каждого участника».Участники форума «Твой Ход — 2023» прокачали свои навыки и получили полезные знания. В рамках первого дня состоялась встреча с экспертом Росмолоде‌жь. Бизнесс Алексеем Рваче‌вым. Он рассказал студентам как монетизировать «все вокруг».Руководитель программ профориентации, эксперт Ольга Зенина провела «Карьерную прожарку», а эксперт руководитель направления РДДМ Наука Павел Степанов устроил «неастрологический прогноз».«Участвую в финальном мероприятии конкурса «Твой ход» уже не первый раз. Хочется сказать, что Всероссийский студенческий форум растет на глазах. Меняется площадка, улучшается подготовка и форма взаимодействия с участниками. Масштаб форума увеличился и охватил огромную долю российских студентов. От форума я ожидаю новых знакомств и обмена практиками с представителями российского студенчества. И благодаря выставке «Россия» у нас есть уникальная возможность познакомится со всеми регионами нашей страны! Горжусь, нашей страной и народом, рад, что у нас существует такое количество возможностей для молодежи», - делится впечатлениями студент СГУ им. Н.Г. Чернышевского Владислав Быков.Главная цель проекта «Твой Ход» – помочь молодым людям увидеть свое место в стране и дать им инструменты влияния на позитивные изменения, создавая возможности для молодёжи по совместному проектированию будущего и применению студенческого потенциала.