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Четырём нарушителям миграционного законодательства вручили повестки в военкомат

Новости
В Саратове полицейскими проведен рейд, направленный на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства.



В мероприятиях задействовались сотрудники полиции, ФСБ, Прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии, сотрудники районных военкоматов, представители военного следственного отдела СК по Саратовскому гарнизону.

Основной задачей мероприятия стала проверка увеселительных заведений, кафе, ночных клубов, объектов сферы досуга, а также мест проживания иностранных граждан.

По итогам проведенных мероприятий выявлено 9 правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан, 2 нарушения паспортно-регистрационных правил и нарушение в области оборота спиртосодержащей продукции. Из помещения кафе, расположенного на территории рынка «Привоз» изъято 20 бутылок алкогольной продукции без сопроводительных документов.

В числе выявленных нарушений – нарушение режима пребывания иностранного гражданина на территории России, проживание без регистрации, нарушение иностранным гражданином правил въезда на территорию Российской Федерации, незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности.

Сотрудниками военкоматов вручено 4 повестки о необходимости прибытия в районные военкоматы и постановке на воинский учет.

Участниками рейда проведены профилактические беседы с иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации о преимуществах прохождения военной службы по контракту в вооруженных силах Российской Федерации.