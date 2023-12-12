Завершаются работы по восстановлению параметров после проведенных аварийно-ремонтных работ в Ленинском районе

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10 декабря на улице Куприянова в Саратове произошла крупная коммунальная авария.По поручению губернатора Романа Бусаргина ремонтные работы и устранение последствий аварии проводятся в усиленном режиме под контролем министерства строительства и ЖКХ области.С целью устранения возможных последствий аварии, на базе управляющих организаций сформированы аварийные бригады, в состав которых вошли сварщики, слесари и другие специалисты. Бригады были сформированы и на базе специализированных организаций города Саратова и тепловиков.Информация об отключении доведена до жителей с помощью аккаунтов администрации района в телеграмм-канале, ВКонтакте, одноклассники. Также информация размещения в 1604 родительских чатах и в 158 домовых чатах. Управляющими организациями информация размещена на входных группах и информационных досках в подъездах."Завершаются работы по восстановлению параметров подачи тепла после устранения повреждения на коммуникациях по ул.Куприянова, 7а. На данный момент тепло дали в 128 МКД Ленинского района. Еще в 9 МКД производятся аварийно-восстановительные мероприятия, которые, по информации администрации Ленинского района, планируется завершить сегодня до 22:00. Губернатором области поставлена задача совместно с городскими специалистами обойти всех маломобильных и пожилых граждан, попавших в зону отключения, с целью проверки наличия горячего водоснабжения и подачи тепла в жилые помещения. Так, сегодня мой заместитель Александр Мышев посетил жителей многоквартирных домов, попавших в зону отключения", - рассказал министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.На территории МОУ «СОШ № 46», расположенной на ул. Ипподромная открыт пункт обогрева. Отметим, что никто из жителей пунктом не воспользовался.