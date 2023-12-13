В регионе введен запрет выхода граждан на лед Волги

просмотров: 121

Соответствующее постановление подписал Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В документе указаны два периода действия ограничений по выходу граждан на лед Волгоградского и Саратовского водохранилищ (на реке Волге) в пределах территории Саратовской области:✅ с 9 декабря 2023 года по 8 января 2024 года,✅ с 15 марта по 15 апреля 2024 года.Напомним, органы местного самоуправления самостоятельно определили сроки действия запрета выхода граждан на неокрепший лед малых рек, озер и прудов в границах своих районов. Соответствующие нормативные правовые акты размещены на официальных сайтах администраций муниципальных районов.