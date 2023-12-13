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Замминистра промышленности Саратовской области рассказал студентам о востребованности рабочих профессий

Новости
Замминистра промышленности Саратовской области рассказал студентам о востребованности рабочих профессий


8 декабря заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Дмитрий Саратовский встретился со студентами Профессионально-педагогического колледжа Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Просветительское мероприятие прошло в рамках акции «Достижения России» и продолжило недельный марафон лекций, который проходит в Саратовской области и является частью образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ.

Дмитрий Саратовский рассказал об истории промышленного и энергетического комплексов в Саратовской области. Он отметил, что в регионе действует более 480 крупных и средних производств, и в целом, несмотря на внешние экономические вызовы, промышленность региона развивается хорошими темпами и имеет большой потенциал.

На лекции также обсудили особенности структуры промкомплекса области, текущее состояние и перспективы основных отраслей и производств.

«Саратовская область является динамично развивающимся индустриальным регионом, для которого одна из приоритетных целей - дальнейшее увеличение доли высокотехнологичных обрабатывающих производств», – отметил Дмитрий Саратовский.

Спикер подчеркнул востребованность рабочих профессий. Он порекомендовал будущим специалистам при учебной подготовке и трудовой деятельности особое внимание уделять повышению профессионализма и квалификации - залогу дальнейшего развития и карьерного роста.