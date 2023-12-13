От имени губернатора мошенники рассылают письма в организации
От имени губернатора Саратовской области Романа Бусаргина злоумышленники рассылают письма в различные организации с просьбой принять участие в новогодней благотворительной акции для детей и перечислить средства на указанный счет. Мошенники оформляют обращение в виде несуществующего постановления.
Если вы получили подобное письмо, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и ни в коем случае не переводите никакие средства.
Глава региона также обратился по данному факту в правоохранительные органы.