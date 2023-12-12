До 20 января можно подать заявки на XIII Всероссийскую премию «Эксперт года - 2024»

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«20 номинаций охватывают все сферы жизни каждого из регионов, и важно, чтобы люди, формирующие профессиональный ландшафт родного края, были замечены на уровне страны. Для этого необходимо представление региона в разных номинациях. Участие в конкурсе традиционно бесплатное», - отмечают организаторы.По многолетней традиции экспертный совет премии возглавляет директор государственного «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Цель работы совета экспертов - определить лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы в масштабе своего региона, страны или мира. Приглашаются к участию представители бизнеса, экспертного сообщества, властных структур и общественных организаций региона.Более подробная информация и список номинаций – на сайте https://expertgoda.com/.Для подачи заявки достаточно заполнить форму в электронном виде https://expertgoda.com/submit.