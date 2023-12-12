12 декабря 2023 ВТОРНИК
Новости
15:00 | 12 декабря
До 20 января можно подать заявки на XIII Всероссийскую премию «Эксперт года - 2024»
14:30 | 12 декабря
Четырём нарушителям миграционного законодательства вручили повестки в военкомат
14:00 | 12 декабря
В отдаленном районе Саратовской области восстановлен Дом культуры с уникальными традициями
13:00 | 12 декабря
Свыше 120 нарушений ресурсоснабжающих организаций выявили ГЖИ в ходе проверок
12:00 | 12 декабря
Педагоги Саратовской области совместно с московскими школьниками исследовали клетки свидетелей научного «преступления»
11:00 | 12 декабря
Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке
10:00 | 12 декабря
В Саратове прошел турнир в честь Героя России
09:30 | 12 декабря
Завершаются работы по восстановлению параметров после проведенных аварийно-ремонтных работ в Ленинском районе
09:00 | 12 декабря
Доброволец Андрей Бердников: «Защищать Родину и свою семью лучше плечом к плечу»
18:00 | 11 декабря
Ученые СГТУ создали технологию совершенствования стройматериалов за счет добавок
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

До 20 января можно подать заявки на XIII Всероссийскую премию «Эксперт года - 2024»

Новости
До 20 января можно подать заявки на XIII Всероссийскую премию «Эксперт года - 2024»


«20 номинаций охватывают все сферы жизни каждого из регионов, и важно, чтобы люди, формирующие профессиональный ландшафт родного края, были замечены на уровне страны. Для этого необходимо представление региона в разных номинациях. Участие в конкурсе традиционно бесплатное», - отмечают организаторы.

По многолетней традиции экспертный совет премии возглавляет директор государственного «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Цель работы совета экспертов - определить лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы в масштабе своего региона, страны или мира. Приглашаются к участию представители бизнеса, экспертного сообщества, властных структур и общественных организаций региона.

Более подробная информация и список номинаций – на сайте https://expertgoda.com/.

Для подачи заявки достаточно заполнить форму в электронном виде https://expertgoda.com/submit.