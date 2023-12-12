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В отдаленном районе Саратовской области восстановлен Дом культуры с уникальными традициями

Новости
В отдаленном районе Саратовской области восстановлен Дом культуры с уникальными традициями

В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Саратовской области продолжается капитальный ремонт домов культуры, которые будут отличаться современным дизайном и профессиональным оборудованием.

6 декабря 2023 года открыл двери обновленный современный Дом культуры в поселке Орошаемый Дергачевского района. Реконструкция позволила укрепить фасад здания, отремонтировать рабочие кабинеты, танцевальный зал, библиотеку, обновить зрительный зал и сцену для проведения праздников.

За 50 лет работы сельский Дом культуры собирал в своих стенах артистов, молодежь, общественников, педагогов, любителей самодеятельного творчества всех возрастов. Здесь на сельских сходах жители обсуждали насущные вопросы. Отсюда, унося по местной традиции мешочек с родной землей, призывники уходили в армию. Сюда возвращались уже с невестами для торжественной регистрации брака. И теперь старейший сельский Дом культуры получил вторую жизнь

В здании заменили кровлю, оконные и дверные проемы, напольное и потолочное покрытие, систему отопления; провели водопровод, электромонтажные работы, внутренние и внешние отделочные работы, установили пандус для людей с ограниченными возможностями. Приобретены новая одежда сцены, мебель. Заменены кресла в зрительном зале. Новые кабинеты для развития творчества готовы принять всех желающих.

- Саратовская область активно участвует в реализации мероприятий национального проекта «Культура», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В этом году в рамках нацпроекта и госпрограмм освоено более 1 млн руб., в том числе из федерального бюджета - 957 млн руб. Обновлены сельские клубы, модельные библиотеки, модернизированы кинозалы, созданы виртуальные концертные залы, завершена реконструкция музейных зданий . Все это составляет базу для повышения качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и сёлах. Задача работников культуры - вдохнуть новую жизнь в учреждения культуры, сделать их центрами притяжения для жителей, особенно для детей и молодежи.