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Свыше 120 нарушений ресурсоснабжающих организаций выявили ГЖИ в ходе проверок

Новости
Свыше 120 нарушений ресурсоснабжающих организаций выявили ГЖИ в ходе проверок


В Управлении ФАС по Саратовской области состоялось заседание Экспертного совета в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области и его Общественного совета.

Участники совещания обсудили качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и другие актуальные вопросы.

За истекший период 2023 года жилищной инспекцией проведены 1028 профилактических мероприятия, объявлено 329 предостережений ресурсоснабжающим организациям по соблюдению требований бесперебойного круглосуточного предоставления холодного и горячего водоснабжения, в том числе сроков приостановления предоставления коммунальных услуг в связи с проведением гидравлических испытаний и планово-предупредительного ремонта тепловых сетей. В результате инспекционных визитов и проверок выявлено 121 нарушение, составлено 105 протоколов об административных правонарушениях, в том числе в связи с превышением нормативных сроков отключения горячего водоснабжения.

Напоминаем, что внеплановые контрольно-надзорные мероприятия проводятся при поступлении жалоб граждан за защитой своих нарушенных прав, в том числе при предоставлении коммунальных услуг. Сообщить о ненадлежащих температурных параметрах горячего водоснабжения, ненадлежащем давлении в системе жители могут посредством Госуслуг или ГИС ЖКХ.

По телефону приемной жилищной инспекции 8 (8452) 27-54-39 жители могут получить консультацию о порядке и способах обращения в контрольные органы.