Педагоги Саратовской области совместно с московскими школьниками исследовали клетки свидетелей научного «преступления»

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На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве директор Инженерного лицея Наталья Шереметьева и руководитель центра «Галактика64» Элла Злобина провели три интерактивные сессии.Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области - координатор Кластера области провел метрологический квиз «Четвертое измерение» для московских школьников. Участники, посетившие стенд Саратовской области на Международной выставке-форуме «Россия», познакомились с профессией метролога, обобщили теоретические знания, попробовали найти нестандартные подходы в решении поставленных задач, получили бесценный навык командной работы.«Популяризация проекта привлекает талантливую молодежь в сферу метрологии, развивает «метрологическую грамотность» ребят. Все вместе мы добьемся нашей общей цели! Будущее за нами!», - отметила директор Инженерного лицея Наталия Шереметьева.«Изобретатели - люди из будущего» - мастер-класс от представителей Саратовского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) по созданию подкастов, где Ольга Чубарова, Екатерина Горшенина и Александр Козлов обучили посетителей выставки основам изобретательской деятельности, навыкам управления роботом дистанционно, а маленькие дети с удовольствием поучаствовали в беспроигрышной лотерее от ВОИР.Интерактивный микс научных экспериментов от Саратовского регионального центра одаренных детей «Галактика64», в рамках которого измеряли температуру заглянувших гостей на стенд Саратовской области не простым термометром, а газовым термометром постоянного давления, собранным тут же на глазах у любопытных слушателей; раскрыли криминальное дело – нашли, кто откусил яблоко, исследовав под микроскопом клетки свидетелей научного «преступления».В торжественной обстановке на стенде «Саратовская область» директор Инженерного лицея Наталия Шереметьева и директор школы № 1619 им. М.И. Цветаевой г. Москвы Евгений Скуднов заключили Соглашение о межрегиональном сотрудничестве между учреждениями по вопросам профориентации, работы с одаренными детьми и участию в инновационных проектах.