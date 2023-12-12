Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке

просмотров: 101

На условиях софинансирования в рамках нацпроекта Президента России Владимира Путина "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" бизнесу оказывается содействие по выходу на крупные маркетплейсы.В пакет услуг включены мероприятия по подготовке всех необходимых документов для сотрудничества предпринимателя или самозанятого с маркетплейсом, а также - регистрация личного кабинета, загрузка бренда, сопровождение до первой поставки товара на склады маркетплейса. Центром «Мой бизнес» финансируется 30 000 рублей.В ближайшее время благодаря поддержке на электронные торговые площадки выйдут 42 саратовских предпринимателя и самозанятых. Большее количество предпринимателей выбрало торговые площадки «Ozon» и «Wildberries».