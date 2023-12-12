12 декабря 2023 ВТОРНИК
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Четырём нарушителям миграционного законодательства вручили повестки в военкомат
14:00 | 12 декабря
В отдаленном районе Саратовской области восстановлен Дом культуры с уникальными традициями
13:00 | 12 декабря
Свыше 120 нарушений ресурсоснабжающих организаций выявили ГЖИ в ходе проверок
12:00 | 12 декабря
Педагоги Саратовской области совместно с московскими школьниками исследовали клетки свидетелей научного «преступления»
11:00 | 12 декабря
Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке
10:00 | 12 декабря
В Саратове прошел турнир в честь Героя России
09:30 | 12 декабря
Завершаются работы по восстановлению параметров после проведенных аварийно-ремонтных работ в Ленинском районе
09:00 | 12 декабря
Доброволец Андрей Бердников: «Защищать Родину и свою семью лучше плечом к плечу»
18:00 | 11 декабря
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Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке

Новости
Центр предпринимателя «Мой бизнес» продолжает активно работать с электронными торговыми площадками для продвижения товаров саратовских предпринимателей и самозанятых.





На условиях софинансирования в рамках нацпроекта Президента России Владимира Путина "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" бизнесу оказывается содействие по выходу на крупные маркетплейсы.

В пакет услуг включены мероприятия по подготовке всех необходимых документов для сотрудничества предпринимателя или самозанятого с маркетплейсом, а также - регистрация личного кабинета, загрузка бренда, сопровождение до первой поставки товара на склады маркетплейса. Центром «Мой бизнес» финансируется 30 000 рублей.

В ближайшее время благодаря поддержке на электронные торговые площадки выйдут 42 саратовских предпринимателя и самозанятых. Большее количество предпринимателей выбрало торговые площадки «Ozon» и «Wildberries».