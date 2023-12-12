Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке
Центр предпринимателя «Мой бизнес» продолжает активно работать с электронными торговыми площадками для продвижения товаров саратовских предпринимателей и самозанятых.
На условиях софинансирования в рамках нацпроекта Президента России Владимира Путина "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" бизнесу оказывается содействие по выходу на крупные маркетплейсы.
В пакет услуг включены мероприятия по подготовке всех необходимых документов для сотрудничества предпринимателя или самозанятого с маркетплейсом, а также - регистрация личного кабинета, загрузка бренда, сопровождение до первой поставки товара на склады маркетплейса. Центром «Мой бизнес» финансируется 30 000 рублей.
В ближайшее время благодаря поддержке на электронные торговые площадки выйдут 42 саратовских предпринимателя и самозанятых. Большее количество предпринимателей выбрало торговые площадки «Ozon» и «Wildberries».
На условиях софинансирования в рамках нацпроекта Президента России Владимира Путина "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" бизнесу оказывается содействие по выходу на крупные маркетплейсы.
В пакет услуг включены мероприятия по подготовке всех необходимых документов для сотрудничества предпринимателя или самозанятого с маркетплейсом, а также - регистрация личного кабинета, загрузка бренда, сопровождение до первой поставки товара на склады маркетплейса. Центром «Мой бизнес» финансируется 30 000 рублей.
В ближайшее время благодаря поддержке на электронные торговые площадки выйдут 42 саратовских предпринимателя и самозанятых. Большее количество предпринимателей выбрало торговые площадки «Ozon» и «Wildberries».