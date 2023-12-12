12 декабря 2023 ВТОРНИК
Новости
15:00 | 12 декабря
До 20 января можно подать заявки на XIII Всероссийскую премию «Эксперт года - 2024»
14:30 | 12 декабря
Четырём нарушителям миграционного законодательства вручили повестки в военкомат
14:00 | 12 декабря
В отдаленном районе Саратовской области восстановлен Дом культуры с уникальными традициями
13:00 | 12 декабря
Свыше 120 нарушений ресурсоснабжающих организаций выявили ГЖИ в ходе проверок
12:00 | 12 декабря
Педагоги Саратовской области совместно с московскими школьниками исследовали клетки свидетелей научного «преступления»
11:00 | 12 декабря
Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке
10:00 | 12 декабря
В Саратове прошел турнир в честь Героя России
09:30 | 12 декабря
Завершаются работы по восстановлению параметров после проведенных аварийно-ремонтных работ в Ленинском районе
09:00 | 12 декабря
Доброволец Андрей Бердников: «Защищать Родину и свою семью лучше плечом к плечу»
18:00 | 11 декабря
Ученые СГТУ создали технологию совершенствования стройматериалов за счет добавок
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове прошел турнир в честь Героя России

Новости
В Саратове прошел турнир в честь Героя России




10 декабря 2023 года в ФОК «Юбилейный им. Героя России Николая Исаева» состоялся 7 Межрегиональный турнир по абсолютно реальному бою, посвящённый памяти Героя Российской Федерации, гвардии старшего сержанта Николая Исаева. Спортивное мероприятие прошло по инициативе Федерации абсолютного реального боя Саратовской области и Саратовского областного отделения «Боевого братства».

В Саратове прошел турнир в честь Героя России

Мероприятие началось с возложения цветов к бюсту Героя России Николая Исаева.

В торжественном открытии турнира приняли участие и выступили: председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области, руководитель Саратовского областного отделения «Боевого братства» - Сергей Авезниязов, депутат Саратовской областной Думы Александр Ванцов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Саратовской области, полковник Дмитрий Канаков.


В турнире приняли участие 150 спортсменов из 16 команд. Победителей наградили грамотами, медалями и призами с символикой турнира. Лучшим спортсменам также достались книги, посвященные Борису Всеволодовичу Громову - председателю «Боевого братства», Герою Советского Союза, Почетному гражданину Саратовской области.