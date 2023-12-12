В Саратове прошел турнир в честь Героя России

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10 декабря 2023 года в ФОК «Юбилейный им. Героя России Николая Исаева» состоялся 7 Межрегиональный турнир по абсолютно реальному бою, посвящённый памяти Героя Российской Федерации, гвардии старшего сержанта Николая Исаева. Спортивное мероприятие прошло по инициативе Федерации абсолютного реального боя Саратовской области и Саратовского областного отделения «Боевого братства».Мероприятие началось с возложения цветов к бюсту Героя России Николая Исаева.В торжественном открытии турнира приняли участие и выступили: председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области, руководитель Саратовского областного отделения «Боевого братства» - Сергей Авезниязов, депутат Саратовской областной Думы Александр Ванцов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Саратовской области, полковник Дмитрий Канаков.В турнире приняли участие 150 спортсменов из 16 команд. Победителей наградили грамотами, медалями и призами с символикой турнира. Лучшим спортсменам также достались книги, посвященные Борису Всеволодовичу Громову - председателю «Боевого братства», Герою Советского Союза, Почетному гражданину Саратовской области.