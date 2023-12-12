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Доброволец Андрей Бердников: «Защищать Родину и свою семью лучше плечом к плечу»
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Доброволец Андрей Бердников: «Защищать Родину и свою семью лучше плечом к плечу»

Новости
Доброволец Андрей Бердников: «Защищать Родину и свою семью лучше плечом к плечу»


В День Героев Отечес­тва мы встретились с участником СВО, рук­оводителем исполкома движения "Бессмертн­ый полк России" в Са­ратовской области Ан­дреем Бердниковым.

Он поздравил военнос­лужащих с праздником и рассказал о своем участии в спецопера­ции.

Андрей Бердников слу­жил во взводе огневой поддержки, защищая от вылазок национал­истов Кинбурнскую ко­су.

"Надо смело идти, ни­чего не бояться! Пле­чом к плечу всегда получается намного лу­чше", – считает сара­товец.

Подробнее в нашем ро­лике

Напоминаем, что в Са­ратовской области пр­одолжается набор на военную службу по ко­нтракту.

Узнать подробности можно по телефону «го­рячей линии» 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на сайте служб­апоконтракту.рф или портале «Госуслуги»