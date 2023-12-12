Доброволец Андрей Бердников: «Защищать Родину и свою семью лучше плечом к плечу»
В День Героев Отечества мы встретились с участником СВО, руководителем исполкома движения "Бессмертный полк России" в Саратовской области Андреем Бердниковым.
Он поздравил военнослужащих с праздником и рассказал о своем участии в спецоперации.
Андрей Бердников служил во взводе огневой поддержки, защищая от вылазок националистов Кинбурнскую косу.
"Надо смело идти, ничего не бояться! Плечом к плечу всегда получается намного лучше", – считает саратовец.
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Напоминаем, что в Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту.
Узнать подробности можно по телефону «горячей линии» 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на сайте службапоконтракту.рф или портале «Госуслуги»