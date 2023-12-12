Ученые СГТУ создали технологию совершенствования стройматериалов за счет добавок

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Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали уникальную технологию создания силикатных добавок и наполнителей, которая позволит усовершенствовать производство строительных материалов. Себестоимость получаемых добавок – в несколько раз ниже существующих аналогов.Технология не имеет аналогов в России. Сырьем для нее могут стать отходы промышленных производств.Автором технологии стал доктор технических наук, профессор кафедры «Строительные материалы, конструкции и технологии» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ Евгений Шошин. По разработке получены патенты.«В рамках исследования было доказано, что в условиях термолиза синтезированные модифицированные гидросиликаты подвержены самодиспергированию, ранее неизвестному среди гидросиликатов эффекту. Самодиспергирование приводит к образованию силикатных наночастиц и их агрегатов, морфология которых зависит от условий синтеза. Себестоимость получаемых добавок в разы ниже стоимости существующих на строительном рынке аналогов», – отметил Евгений Шошин.Разработанная технология позволяет на одном и том же оборудовании получать широкий спектр продуктов. Например, минеральные добавки, ускоряющие схватывание и твердение цемента без ухудшения качества камня, что актуально для монолитного строительства и 3D-печати. Кроме того, благодаря технологии можно получить реологические добавки, применение которых полностью исключает расслаивание бетонных смесей, снижает расход пластификаторов – веществ для придания пластичности бетонных смесей.Сферы применения не ограничиваются строительством. Силикатные наноструктурированные системы могут быть полезны в производстве катализаторов, полимерных композитов, создании систем пожаротушения и водоочистки.