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Ученые СГТУ создали технологию совершенствования стройматериалов за счет добавок

Новости
Ученые СГТУ создали технологию совершенствования стройматериалов за счет добавок


Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали уникальную технологию создания силикатных добавок и наполнителей, которая позволит усовершенствовать производство строительных материалов. Себестоимость получаемых добавок – в несколько раз ниже существующих аналогов.

Технология не имеет аналогов в России. Сырьем для нее могут стать отходы промышленных производств.

Автором технологии стал доктор технических наук, профессор кафедры «Строительные материалы, конструкции и технологии» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ Евгений Шошин. По разработке получены патенты.

«В рамках исследования было доказано, что в условиях термолиза синтезированные модифицированные гидросиликаты подвержены самодиспергированию, ранее неизвестному среди гидросиликатов эффекту. Самодиспергирование приводит к образованию силикатных наночастиц и их агрегатов, морфология которых зависит от условий синтеза. Себестоимость получаемых добавок в разы ниже стоимости существующих на строительном рынке аналогов», – отметил Евгений Шошин.

Разработанная технология позволяет на одном и том же оборудовании получать широкий спектр продуктов. Например, минеральные добавки, ускоряющие схватывание и твердение цемента без ухудшения качества камня, что актуально для монолитного строительства и 3D-печати. Кроме того, благодаря технологии можно получить реологические добавки, применение которых полностью исключает расслаивание бетонных смесей, снижает расход пластификаторов – веществ для придания пластичности бетонных смесей.

Сферы применения не ограничиваются строительством. Силикатные наноструктурированные системы могут быть полезны в производстве катализаторов, полимерных композитов, создании систем пожаротушения и водоочистки.