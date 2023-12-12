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Телебашня в Саратове засияет в День Конституции

Новости

Телебашня в Саратове засияет в День Конституции

12 декабря в честь 30-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ» в Саратове включит тематическую подсветку на главной телебашне региона.

Телебашня окрасится цветами российского триколора. На медиафасаде башни появятся слова «30 лет Конституции».

Праздничная подсветка будет работать с 18:00 до 23:00 часов.

Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Работа над проектом основного закона велась три с половиной года. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.