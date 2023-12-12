Первый областной турнир по киберспорту запланирован на декабрь

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Руководитель ведомства Олег Дубовенко провел рабочее совещание с руководителями федераций компьютерного и фиджитал спорта, представителями студенческого сообщества, кибер-спортсменами.Спортивное программирование, как и фиджитал спорт, относительно новое для нашей страны направление. Во Всероссийский реестр видов спорта они были внесены в 2022 и 2023 годах.Вопрос развития кибер спорта на территории региона был задан Губернатору Саратовской области во время прямой линии. Роман Викторович подчеркнул, что работа в данном направлении уже ведется и очень важно оказывать необходимую поддержку спортсменам.Компьютерный спорт уникален тем, что, позволяет спортсменам независимо от местоположения участвовать в турнирах различного уровня, повышая свое профессиональное мастерство, а прямые трансляции игр набирают миллионные просмотры.Молодежь региона завоевывает награды за достижения в кибертурнирах. На базе СГТУ им. Гагарина Ю.А. функционирует секция киберспорта, участники которой входят в топ рейтингов игроков не только России, но и мира. Также все популярнее среди молодёжи становятся проекты по развитию фиджитал и кибердисциплин, авторы работ-победителей конкурсов грантов форумов «Иволга» и «Хопер» планируют уже в 2024 году провести ряд областных турниров и фестивалей для студентов и школьников.В ходе совещания для федераций был обозначен ряд ключевых задач по развитию киберспорта: внесение соревнований в календарный план министерства спорта области, формирование сборной, присвоение официальных разрядов спортсменам. Кроме того, несмотря на высокую медийность киберспорта в целом, в Саратовской области информации о победах и организации соревнований недостаточно.Участники рабочей встречи договорились о регулярных совещаниях на площадке министерства. Первый совместный областной турнир по киберспорту пройдёт уже в декабре.