Выпускники школы молодых управленцев представили свои проекты Губернатору области

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На площадке музея «Россия - Моя история» прошла торжественная церемония закрытия шестого потока Школы молодых управленцев Саратовской области. Переподготовку прошли 100 слушателей из разных районов области на базе трех вузов.На церемонии закрытия четыре лучших проекта были презентованы Губернатору области. Один из них - «Внедрение цифровых инструментов в деятельность органов власти региона: на примере Карты жителя Саратовской области». Руководителем проекта выступила первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.«Все темы, представленные в рамках Школы молодых управленцев, отвечают задачам, которые решает Саратовская область. Молодцы, что предлагаете эти идеи. Надеюсь, что многие проекты мы сможем реализовать уже в следующем году», - отметил Губернатор области Роман Бусаргин.«Карта жителя является для нас сегодня одним из приоритетных проектов по цифровизации. В этом году мы разрабатываем информационную систему – цифровой сервис, который позволит с помощью банковской карты «Мир» любого банка получать разные меры поддержки, услуги и льготы.Отмечу, что у Карты жителя будет свой портал и мобильное приложение. В представленном проекте как раз предложено развить и популяризировать портал с точки зрения привлечения внимания к туристическим объектам в регионе – это и внутренний туризм, который сейчас популярен, и внешние туристические потоки.Условно, можно будет сделать конструктор туристического маршрута, где каждый турист сможет выбрать что-то для себя, исходя из интересов, времени, расположения, способа передвижения и т.д.Проект жизнеспособный, готовы ребят привлекать к его реализации», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.