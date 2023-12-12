Саратовцы могут узнать на Госуслугах о господдержке в случае чрезвычайной ситуации
МЧС России и Минцифры России запустили специальную страницу «Государственная поддержка в чрезвычайной ситуации» на портале госуслуг. Развитие цифровых сервисов реализуется при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
При помощи нового сервиса пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут подать заявление о получении финансовой помощи онлайн. Страница предназначена для людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, таких как:
- утрата имущества первой необходимости;
- нарушение условий жизнедеятельности;
- причинение вреда здоровью;
- гибель члена семьи.
Обратиться за помощью можно через портал госуслуг самостоятельно или в секторе пользовательского сопровождения в МФЦ.
Также на странице размещена информация о документах, необходимых для получения финансовой помощи, правилах поведения в разных чрезвычайных ситуациях, социальных гарантиях и пособиях. Воспользоваться новым сервисом можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/mchs.