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Представлять интересы собственников в суде можно будет без доверенностей: разработан законопроект

Новости
Представлять интересы собственников в суде можно будет без доверенностей: разработан законопроект


В Жилищном кодексе РФ планируется закрепить право общего собрания собственников уполномочить председателя совета многоквартирного дома представлять их интересы в суде без доверенностей. Речь идет об участии в спорах, которые связаны с управлением домом и оказанием коммунальных услуг.

Решение об этом необходимо оформить протоколом общего собрания. В документе нужно перечислить споры и допустимые процессуальные действия председателя от имени собственников.

Планируется, что изменение вступит в силу со дня опубликования федерального закона, который внесет изменения в статью 161 Жилищного кодекса.

Действующее же законодательство на данный момент разрешает председателю вести такие судебные дела только по доверенностям.