Более 3000 саратовцев написали «Экодиктант»

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Более 70 площадок было организовано в области для проведения V юбилейного Всероссийского экологического диктанта. Он проходил как в очной, так и в заочной форме.На оффлайн площадках написали диктант более 3000 человек. Также представители образовательных учреждений, крупных корпораций самостоятельно проходили его в онлайн режиме.В этом году оффлайн площадки организовали не только в школах, но и в библиотеках, школах искусств и других учреждениях.В участие активно включились 27 районов Саратовской области, например, Аркадакский, Аткарский, Балаковский, Вольский и другие.«Впервые свои знания в области экологии смогли проверить люди с особенностями здоровья. Специально для этого в тестовое задания добавили новую категорию «Пишем Вместе!» Наградные документы всех участников, проходивших задания в онлайн формате, уже доступны в разделе «Экопрогресс» на сайте «Экодиктанта», - рассказала директор Центра Ольга Жулидова.Бланки экодиктанта содержали 25 вопросов, такие как «Отходы», «Вода», «Воздух», «Климат», «Лес», «Заповедные территории», «Флора и фауна», «Арктика», «Байкал» и «Устойчивое развитие».Проверили свои экологические знания не только граждане России, к диктанту присоединились жители ЮАР, Эфиопии, Индии, Ливана, Белоруссии, КНР и других стран.