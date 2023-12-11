11 декабря 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
11:00 | 11 декабря
Более 3000 саратовцев написали «Экодиктант»
10:00 | 11 декабря
Творческие мастерские «Доброцентр» активно участвуют в акции «С теплом из Саратова в Сватово»
09:00 | 11 декабря
Здание с фигурой павлина на фасаде получило предмет охраны
12:55 | 09 декабря
В Саратове наградили победителей ежегодного конкурса «Приведи закон в порядок»
00:55 | 09 декабря
ИИ-наставник поможет определиться с будущей профессией
18:00 | 08 декабря
По проекту «Скоростной трамвай» начаты сварочные работы на улице Политехнической
17:00 | 08 декабря
Балаковские контрактники начали получать дополнительные выплаты
16:00 | 08 декабря
В этом году по Саратовской области установлены 63 станции сотовой связи
15:00 | 08 декабря
В Саратовской области энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за похолодания
14:00 | 08 декабря
Евгений Миронов рассказал, что вдохновило его стать артистом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более 3000 саратовцев написали «Экодиктант»

Новости
Более 3000 саратовцев написали «Экодиктант»


Более 70 площадок было организовано в области для проведения V юбилейного Всероссийского экологического диктанта. Он проходил как в очной, так и в заочной форме.

На оффлайн площадках написали диктант более 3000 человек. Также представители образовательных учреждений, крупных корпораций самостоятельно проходили его в онлайн режиме.

В этом году оффлайн площадки организовали не только в школах, но и в библиотеках, школах искусств и других учреждениях.

В участие активно включились 27 районов Саратовской области, например, Аркадакский, Аткарский, Балаковский, Вольский и другие.

«Впервые свои знания в области экологии смогли проверить люди с особенностями здоровья. Специально для этого в тестовое задания добавили новую категорию «Пишем Вместе!» Наградные документы всех участников, проходивших задания в онлайн формате, уже доступны в разделе «Экопрогресс» на сайте «Экодиктанта», - рассказала директор Центра Ольга Жулидова.

Бланки экодиктанта содержали 25 вопросов, такие как «Отходы», «Вода», «Воздух», «Климат», «Лес», «Заповедные территории», «Флора и фауна», «Арктика», «Байкал» и «Устойчивое развитие».

Проверили свои экологические знания не только граждане России, к диктанту присоединились жители ЮАР, Эфиопии, Индии, Ливана, Белоруссии, КНР и других стран.