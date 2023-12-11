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Творческие мастерские «Доброцентр» активно участвуют в акции «С теплом из Саратова в Сватово»

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Благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография» в центрах социального обслуживания населения области проходят занятия в творческих мастерских «Доброцентр». Сегодня технология доступна получателям услуг 34 учреждений соцобслуживания.



Участники творческих мастерских «Доброцентр» активно участвуют в акции «С теплом из Саратова в Сватово».

Так, пенсионеры из Калининска на занятии в центре соцобслуживания смастерили своими руками новогодние поделки для детей из Луганской Народной Республики.

Яркие ёлочные игрушки, сувениры с символом года, открытки и объемные фигурки в праздничной тематике - все это сделано с любовь «серебряными» волонтерами.

В комплексном центре социального обслуживания Советского района пенсионеры сшили новогодних гномиков. Это не просто игрушка, но и отличный антистресс. В качестве наполнителя для игрушек бабушки использовали приятный на ощупь специальный гранулят.

А федоровские бабушки - настоящие мастера вязания, изготовили теплые вещи ручной работы для взрослых и детей.

Напомним, творческие мастерские «Доброцентр» ведут свою работу в рамках национального проекта «Демография» и будут доступны получателям услуг всех 39 центров соцобслуживания к концу 2024 года.