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Здание с фигурой павлина на фасаде получило предмет охраны

Новости
Здание с фигурой павлина на фасаде получило предмет охраны


Уникальные элементы установили специалисты для объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный памятник начала XX века. Неоклассицизм», он находится в Саратове на улице Ульяновской, 25.

Историки сообщают, что домовладельцами являлась семья мещан Бобровых, которая и выстроила дом в начале XX века. Здание возведено в стиле неоклассицизма с элементами модерна. В том числе фасад украшен лепниной с мотивами флоры и фауны. Осенью 1917 года домовладение ещё принадлежало Бобровым. Но уже в 1918 году из-за отмены частной собственности дом был передан в ведение Городского Коммунального отдела, а квартиры в нем отошли служащим.

В предмет охраны включены горельеф с растительным орнаментом и фигурой павлина, псевдодорические и псевдоионические капители, декоративная табличка с маскароном и гирляндой и другие элементы. Украшением фасада также являются сандрики и замковые камни у окон первого этажа, подоконная обвязка со свесами, треугольные сандрики у окон второго этажа, полукруглый наличник с кессонами и розетками у аттика.