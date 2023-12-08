8 декабря 2023 ПЯТНИЦА
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По проекту «Скоростной трамвай» начаты сварочные работы на улице Политехнической

Новости
По проекту «Скоростной трамвай» начаты сварочные работы на улице Политехнической


По маршруту трамвая №9 на улице Слонова подрядчик завершил сварку стыков на уложенных на данный момент рельсах (порядка 300 метров). Сегодня сварочные работы начали проводить на улице Политехнической.

Применяется специальная электроконтактная сварка, швы шлифуются. Таким образом, путь будет бесшовным, за счет чего трамваи будут ездить гораздо тише, не доставляя неудобств жителям близлежащих домов.

На Большой Садовой и на кольце маршрута №9 на 1-м Просяном проезде продолжаются подготовительные работы для устройства нижнего строения пути. Аналогичные работы начаты по улице Огородной по маршруту трамвая. Для этого дополнительно на место работ вышли четыре бригады рабочих.