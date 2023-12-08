Балаковские контрактники начали получать дополнительные выплаты

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1 декабря 2023 года администрацией Балаковского муниципального района утверждено Положение о порядке предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, поступившим на военную службу по контракту.Единовременная денежная выплата предоставляется в размере 50 тысяч рублей. Правом на получение единовременной денежной выплаты обладают граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории Балаковского муниципального района и заключившие на территории Саратовской области в период с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года (включительно) контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации.Напомним, 24 ноября 2023 года на Собрании Балаковского муниципального района рассматривался вопрос о дополнительной мере социальной поддержки граждан, поступивших на военную службу по контракту. Данное предложение было единогласно поддержано депутатами Собрания БМР.Кроме этого, для военнослужащих, проходящих службу по контракту, установлена единовременная региональная выплата в размере 50 тысяч рублей за заключение контракта о прохождении военной службы с 1 января по 31 декабря 2023 года.По вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту можно обратиться в пункт отбора на военную службу по адресу: город Балаково, улица Коммунистическая, 93, тел.: 8-927-620-66-36, 8-905-320-03-83.