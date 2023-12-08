Балаковские контрактники начали получать дополнительные выплаты
1 декабря 2023 года администрацией Балаковского муниципального района утверждено Положение о порядке предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, поступившим на военную службу по контракту.
Единовременная денежная выплата предоставляется в размере 50 тысяч рублей. Правом на получение единовременной денежной выплаты обладают граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории Балаковского муниципального района и заключившие на территории Саратовской области в период с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года (включительно) контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации.
Напомним, 24 ноября 2023 года на Собрании Балаковского муниципального района рассматривался вопрос о дополнительной мере социальной поддержки граждан, поступивших на военную службу по контракту. Данное предложение было единогласно поддержано депутатами Собрания БМР.
Кроме этого, для военнослужащих, проходящих службу по контракту, установлена единовременная региональная выплата в размере 50 тысяч рублей за заключение контракта о прохождении военной службы с 1 января по 31 декабря 2023 года.
По вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту можно обратиться в пункт отбора на военную службу по адресу: город Балаково, улица Коммунистическая, 93, тел.: 8-927-620-66-36, 8-905-320-03-83.