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В этом году по Саратовской области установлены 63 станции сотовой связи

Новости
В этом году по Саратовской области установлены 63 станции сотовой связи


Федеральный проект по устранению цифрового неравенства является одним из важнейших проектов на территории области по развитию инфраструктуры связи. В населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, где отсутствует сотовая связь и мобильный интернет стандарта LTE, размещаются базовые станции сотовой связи.

Проект на территории области реализуется с 2021 года. На сегодняшний день обеспечены связью и мобильным Интернетом уже 167 населенных пунктов области с охватом населения более 37,5 тыс. человек.

В 2023 году оператором связи ПАО «Ростелеком» проведены работы по установке 63 базовых станций, что обеспечило более 11,5 тысяч человек устойчивым доступом к мобильной связи и Интернету по технологии LTE (4G).

Напомним, что выбор сел и деревень осуществляется на основании голосования, которое организовано дистанционно на портале Госуслуг. В случае отсутствия возможности направить свой голос в электронном виде через сайт Госуслуги, проголосовать можно посредством отправления писем через Почту России в адрес Минцифры России. Набравшие наибольшее количество голосов населенные пункты включаются в план федерального проекта по строительству базовых станций на следующий год.

«Федеральный проект рассчитан на период до 2030 года. К этому времени все малонаселенные пункты по области получат возможность в полной мере пользоваться услугами связи. Для населения необходимо обеспечить комфортную жизнь и все условия для работы, учебы, связи с близкими, доступа к электронным услугам и цифровым сервисам.

В 2024 году по квоте планируется обеспечить сотовой связью и доступом к высокоскоростному мобильному Интернету жителей еще 38 населенных пунктов. Путем голосования уже определен предварительный список сел и деревень, в которых будут размещены базовые станции в следующем году. Прием голосов на 2024 год завершен», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.

Итоговый список населенных пунктов, которые будут обеспечены мобильным Интернетом в 2024 году, на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/inet) будет опубликован Минцифры России после 18 декабря 2023 года.