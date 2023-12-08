В Саратовской области энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за похолодания

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За работой энергообъектов установлен особый контроль. Центр управления сетями филиала осуществляет непрерывный мониторинг метеорологической обстановки.Энергетики готовы в любой момент выдвинуться к местам возможных технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса. При необходимости к ликвидации последствий непогоды в филиале «Саратовские РС» может быть привлечено 191 бригада: 1190 энергетиков, 398 единиц спецтехники. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов подготовлено 55 резервных источников электроснабжения общей мощностью более 7 МВт.Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.