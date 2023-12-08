Евгений Миронов рассказал, что вдохновило его стать артистом

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На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ гостями встречи «Притяжение Шнитке» стали народный артист России Евгений Миронов и министр культуры области Наталия Щелканова.«В 2024 году исполняется 90 лет со дня рождения нашего земляка, гениального композитора XX века Альфреда Гарриевича Шнитке. На сегодняшний день Шнитке относится к числу самых часто исполняемых в мире композиторов. Он стал достоянием мировой культуры, обогативший своим творчеством оперу, балет, вокальную, хоровую, симфоническую и камерно-инструментальную музыку. В Саратовской области готовятся широко отметить юбилей Шнитке», — открыла встречу министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.У гостей и участников творческой встречи была уникальная возможность поделиться личными воспоминаниями и ощущениями от музыки композитора.«Саратовская земля дарит миру гениальных людей. Я уверен, что этому есть объяснение – богатая культурная, литературная и театральная среда. Детские театры: «Теремок» и ТЮЗ воспитывают молодое поколение на лучших постановках. ТЮЗ — прекрасный театр, один из лучших детских театров в мире. Помню спектакль «Маленькая Баба Яга», потрясающая актриса играла, и именно вот эти впечатления, честно говоря, натолкнули меня на то, что мне хочется идти в эту сторону», — рассказал Евгений Миронов.Фантастически талантливые личности либо родились, либо тесно соприкасались с Саратовом. Чернышевский, Федин, Борисов-Мусатов, Петров-Водкин, Шнитке, Табаков, Янковский… Эту великую плеяду можно долго продолжать!Также артист вспомнил поездку в Саратов со своим мастером: «Нас много, где принимали, причём в мире, но вот так такого не было. На наших гастролях в Саратовском ТЮЗЕ публика в едином порыве встала и люди нам аплодировали стоя. Табаков тогда сказал мне: «Женька, запомни это на всю жизнь!». Саратовцы никогда не теряют связи с родиной. И в этом наша сила!»