8 декабря 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 08 декабря
По проекту «Скоростной трамвай» начаты сварочные работы на улице Политехнической
17:00 | 08 декабря
Балаковские контрактники начали получать дополнительные выплаты
16:00 | 08 декабря
В этом году по Саратовской области установлены 63 станции сотовой связи
15:00 | 08 декабря
В Саратовской области энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за похолодания
14:00 | 08 декабря
Евгений Миронов рассказал, что вдохновило его стать артистом
13:00 | 08 декабря
Макаронные изделия саратовской компании планируется поставлять в Китай
12:54 | 08 декабря
Глава проекта instastars прокомментировал итоги WORLD MЕDIA AWARDS INSTASTARS
12:00 | 08 декабря
В гимназии №8 увековечили память погибшего участника СВО Аскара Бимухамбетова
11:00 | 08 декабря
Саратовские студенты получили звания «Вице-мистер» и «Мисс ПФО» XVII Всероссийского конкурса «Молодые лица страны – 2023»
09:00 | 08 декабря
В Саратовской области состоялась «Этношкола»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Евгений Миронов рассказал, что вдохновило его стать артистом

Новости
Евгений Миронов рассказал, что вдохновило его стать артистом

На  Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ  гостями встречи «Притяжение Шнитке» стали  народный артист России Евгений Миронов и министр культуры области Наталия Щелканова.

«В 2024 году исполняется 90 лет со дня рождения нашего земляка, гениального композитора XX века Альфреда Гарриевича Шнитке. На сегодняшний день Шнитке относится к числу самых часто исполняемых в мире композиторов. Он стал достоянием мировой культуры, обогативший своим творчеством оперу, балет, вокальную, хоровую, симфоническую и камерно-инструментальную музыку. В Саратовской области готовятся широко отметить юбилей Шнитке», — открыла встречу министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

У гостей и участников творческой встречи была уникальная возможность поделиться личными воспоминаниями и ощущениями от музыки композитора.

«Саратовская земля дарит миру гениальных людей. Я уверен, что этому есть объяснение – богатая культурная, литературная и театральная среда. Детские театры: «Теремок» и ТЮЗ воспитывают молодое поколение на лучших постановках. ТЮЗ — прекрасный театр, один из лучших детских театров в мире. Помню спектакль «Маленькая Баба Яга», потрясающая актриса играла, и именно вот эти впечатления, честно говоря, натолкнули меня на то, что мне хочется идти в эту сторону», — рассказал Евгений Миронов.

Фантастически талантливые личности либо родились, либо тесно соприкасались с Саратовом. Чернышевский, Федин, Борисов-Мусатов, Петров-Водкин, Шнитке, Табаков, Янковский… Эту великую плеяду можно долго продолжать!

Также артист вспомнил поездку в Саратов со своим мастером: «Нас много, где принимали, причём в мире, но вот так такого не было. На наших гастролях в Саратовском ТЮЗЕ публика в едином порыве встала и люди нам аплодировали стоя. Табаков тогда сказал мне: «Женька, запомни это на всю жизнь!». Саратовцы никогда не теряют связи с родиной. И в этом наша сила!»