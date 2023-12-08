Макаронные изделия саратовской компании планируется поставлять в Китай

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Делегация из Китайской Народной Республики посетила Саратовскую область в рамках реверсной бизнес-миссии с целью проведения переговоров с региональными предприятиями и заключения экспортных контрактов.Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.По итогам встреч и переговоров саратовские и китайские компании заключили два соглашения о намерении. Так, компания «Jingxiang Trading Service» заключила соглашение с ООО «Фортуна» на поставку сельскохозяйственной продукции, «Shandong Ouda International Trading» подписала соглашение с Энгельсским мукомольным заводом.В ходе выездов на производственные площадки китайские компании посетили Саратовскую макаронную фабрику, ООО ЭТЗ «ГЭКСАР» и ООО «Белая долина». Достигнуты предварительные договоренности о поставке макаронных изделий в Китай, передано коммерческое предложение со стороны ООО «Белая долина».Также по итогам переговоров, в которых приняли участие порядка 30 саратовских компаний, китайским партнёрам были переданы образцы продукции и сформированные коммерческие предложения.По развитию торгово-экономического взаимодействия Саратовской области с Китайской Народной Республикой ведется активная работа. За 9 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот вырос на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.