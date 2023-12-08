8 декабря 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 08 декабря
По проекту «Скоростной трамвай» начаты сварочные работы на улице Политехнической
17:00 | 08 декабря
Балаковские контрактники начали получать дополнительные выплаты
16:00 | 08 декабря
В этом году по Саратовской области установлены 63 станции сотовой связи
15:00 | 08 декабря
В Саратовской области энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за похолодания
14:00 | 08 декабря
Евгений Миронов рассказал, что вдохновило его стать артистом
13:00 | 08 декабря
Макаронные изделия саратовской компании планируется поставлять в Китай
12:54 | 08 декабря
Глава проекта instastars прокомментировал итоги WORLD MЕDIA AWARDS INSTASTARS
12:00 | 08 декабря
В гимназии №8 увековечили память погибшего участника СВО Аскара Бимухамбетова
11:00 | 08 декабря
Саратовские студенты получили звания «Вице-мистер» и «Мисс ПФО» XVII Всероссийского конкурса «Молодые лица страны – 2023»
09:00 | 08 декабря
В Саратовской области состоялась «Этношкола»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В гимназии №8 увековечили память погибшего участника СВО Аскара Бимухамбетова

Новости
В гимназии №8 увековечили память погибшего участника СВО Аскара Бимухамбетова


Мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Парта Героя» и приурочено ко Дню героев Отечества.

В ходе выполнения специальной военной операции колонна техники, в которой выдвинулись военнослужащие для выполнения служебно-боевых задач, была обстреляна ВСУ. Отражая атаку противника и защищая жизнь своих сослуживцев, прапорщик Аскар Бимухамбетов получил множественные ранения, несовместимые с жизнью.

Церемония открытия Парты Героя сопровождалась патриотическими песнями и выступлением учеников гимназии.

«Хочу выразить свою благодарность восьмой гимназии. Огромное спасибо, что увековечили память моего сына. Дай Бог, чтобы вы, дети, никогда не видели ничего подобного», — поблагодарила учеников мама погибшего военнослужащего Роза Кульшакова.