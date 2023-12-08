В гимназии №8 увековечили память погибшего участника СВО Аскара Бимухамбетова

просмотров: 130

Мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Парта Героя» и приурочено ко Дню героев Отечества.В ходе выполнения специальной военной операции колонна техники, в которой выдвинулись военнослужащие для выполнения служебно-боевых задач, была обстреляна ВСУ. Отражая атаку противника и защищая жизнь своих сослуживцев, прапорщик Аскар Бимухамбетов получил множественные ранения, несовместимые с жизнью.Церемония открытия Парты Героя сопровождалась патриотическими песнями и выступлением учеников гимназии.«Хочу выразить свою благодарность восьмой гимназии. Огромное спасибо, что увековечили память моего сына. Дай Бог, чтобы вы, дети, никогда не видели ничего подобного», — поблагодарила учеников мама погибшего военнослужащего Роза Кульшакова.