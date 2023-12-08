Саратовские студенты получили звания «Вице-мистер» и «Мисс ПФО» XVII Всероссийского конкурса «Молодые лица страны – 2023»

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В Ставрополе состоялся гала-финал XVII Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны – 2023».Конкурс объединил 65 талантливых молодых людей из 34 субъектов Российской Федерации, в том числе студентов из новых регионов.В числе призёров – участники от Саратовской области, студенты ПИУ РАНХиГС Полина Иванова и Кирилл Алексахин.На протяжении пяти дней участники готовили творческие номера, проходили конкурсные испытания по четырем направлениям: интеллектуальное, спортивное, презентационное и творческое. Готовили коллективные номера на гала-концерт, посещали полезные встречи, слаженно работали над командный результатом.««Молодые лица страны» – это уникальные соревнования, объединяющие интеллект, творчество и спорт. Мы гордимся нашими студентами. Это красивые, умные, добрые, креативные люди. Это наше будущее. Я желаю, и Полине, и Кириллу не останавливаться на достигнутом, пусть они и успели взять серьёзную высоту. Я верю, что у них всё обязательно получится», – отметила председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая.