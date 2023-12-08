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В Саратовской области состоялась «Этношкола»

Новости
В Саратовской области состоялась «Этношкола»


В городе Петровске Саратовской области в киноконцертном досуговом центре «Современник» прошли мероприятия культурно-образовательного проекта «Этношкола» Поволжского центра культур финно-угорских народов Республики Мордовия.

Мероприятия прошли при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области, администрации Петровского района, Мордовского национально-культурного центра «Шумбрат».

В рамках проекта организованы мастер-классы по хореографии, национальному костюму, а также игре на старинном мордовском музыкальном инструменте «Нюди». Также перед участниками проекта выступила этнографическая фольклорная группа «Мерема».

Руководитель Мордовского национально-культурного центра «Шумбрат» Валентина Кривошеева рассказала о проекте «Этношкола».

«Целью проекта является сохранение и популяризация культурного наследия мордовского народа, активизация сотрудничества между регионами России. Проект «Этношкола» послужит как обмену практическим опытом, так и овладению навыками декоративно-прикладного искусства, изучению новых хореографических постановок, созданию творческо-концертных программ», - сообщила Валентина Кривошеева.