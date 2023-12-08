В минспорта прогнозируют увеличение числа занимающихся хоккеем

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На очередном заседании депутаты областной думы поддержали инициативу Правительства области о компенсации выпадающих доходов спортивным учреждениям.Ранее Губернатор Саратовской области Роман Викторович Бусаргин принял важное решение – предоставление льда с 8:00 до 22:00 только для занятий детьми, в том числе и без оплаты стоимости аренды льда.Это решение уже получило положительный отклик у жителей региона. Пользуется спросом и посещение массовых катаний, которые также стали бесплатными на всех подведомственных ледовых площадках для детей до 18 лет.«Для развития детского спорта важна доступность. Решение Губернатора открывает юным спортсменам еще больше возможностей для самореализации. При этом немаловажным является организация катаний для школьников, предоставление площадок для занятий дворовым командам. Уверен, что результат такого решения мы сможем наблюдать уже в ближайшем будущем - число желающих заниматься хоккеем, фигурным катанием будет только увеличиваться»,- подчеркнул министр спорта Олег Дубовенко.Очень важно, что принятое решение не отразится на качестве содержания ледовых арен. Спортивная школа «Кристалл» на компенсацию выпадающих доходов получит из бюджета региона 2,918 млн рублей.«Для нас это важное решение, которое позволит стабилизировать финансовое состояние школы и в то же время продолжить привлекать все больше детей к спорту. Уже сейчас составлено новое расписание, которое позволяет заниматься всеми зимними видами: хоккей, фигурное катание, следж-хоккей, хоккей с мячом. Наша задача - приложить все усилия, чтобы пребывание на наших объектах было комфортным для детей и взрослых»,- отметил директор хоккейной школы «Кристалл» Максим Даниленко.