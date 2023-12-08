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За месяц уровень Волги в районе Саратова вырос на 60 сантиметров

Новости
За месяц уровень Волги в районе Саратова вырос на 60 сантиметров


По состоянию на 7 декабря уровень воды в Волгоградском водохранилище в районе Саратова составляет 14,33 метров по Балтийской системе высот. Об этом сообщает консультант отдела водных ресурсов регионального минприроды Владислав Ивахин.

Ранее Федеральным агентством водных ресурсов принято решение о снижении сбросных расходов через Волгоградский гидроузел до 4500 – 4700 куб. м3/с и увеличении сбросных расходов Саратовского гидроузла с понижением уровня Саратовского водохранилища в верхнем бьефе Саратовской ГЭС до отметок 27,5-27,9 по Балтийской системе высот. Данный режим был продлен до 10 декабря.

«Данная мера позволила поднять уровень Волгоградского водохранилища и стабилизировать его на отметке около 14 метров в створе Саратова. Если по состоянию на 1 ноября уровень Волгоградского водохранилища составлял 13,73 метров, 15 ноября - 13,99 метров, 27 ноября - 14,09 метров, то на сегодня он уже - 14,33 метров. Этот уровень является достаточным. Не сегодня-завтра на Волге встанет лед», - уточнил Владислав Ивахин.