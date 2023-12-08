В Саратове в честь Дня героев Отечества развернут 60-метровую георгиевскую ленту
Завтра, 8 декабря, состоится акция «Георгиевская Лента», посвященная Дню Героев Отечества. Еë проведут активисты Волонтёрской роты Боевого Братства.
Мероприятие проводится при поддержке комитета молодежной политики Саратовской области.
«9 декабря в России отмечают День героев Отечества. В этот день мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы», - рассказывает региональный командир Волонтёрской роты Михаил Сегеда.
Принять участие в мероприятии, которое пройдет 8 декабря в 13:30 в парке Победы на Соколовой горе может любой желающий.
В рамках акции все участники присоединятся к развороту 60-метровой Георгиевской ленты.
Ссылка на регистрацию - https://dobro.ru/event/10555580