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В Саратове в честь Дня героев Отечества развернут 60-метровую георгиевскую ленту

Новости
В Саратове в честь Дня героев Отечества развернут 60-метровую георгиевскую ленту


Завтра, 8 декабря, состоится акция «Георгиевская Лента», посвященная Дню Героев Отечества. Еë проведут активисты Волонтёрской роты Боевого Братства.

Мероприятие проводится при поддержке комитета молодежной политики Саратовской области.

«9 декабря в России отмечают День героев Отечества. В этот день мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы», - рассказывает региональный командир Волонтёрской роты Михаил Сегеда.

Принять участие в мероприятии, которое пройдет 8 декабря в 13:30 в парке Победы на Соколовой горе может любой желающий.

В рамках акции все участники присоединятся к развороту 60-метровой Георгиевской ленты.

Ссылка на регистрацию - https://dobro.ru/event/10555580