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На ВДНХ презентовали саратовский "умный" гаджет для мониторинга работы сердца

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На ВДНХ презентовали саратовский "умный" гаджет для мониторинга работы сердца


Представленные на Международной выставке-форуме «Россия» саратовцами мобильные ЭКГ-регистраторы улучшают диагностику больных с нарушениями ритма сердца.

Разработка Областного клинического кардиологического диспансера и СГМУ им. В.И.Разумовского с использованием «умных» приборов саратовского производителя ООО «ЦТМ» уже применятся в лечебных учреждения региона. В частности, их используют для наблюдения за пациентами-жителями отдаленных районов с нарушениями ритма и после острых сосудистых событий. Также приборы могут использоваться для контроля реабилитации на амбулаторном этапе.

«У данной разработки масса достоинств – это мониторинг работы сердца 24/7, телеметрия в момент его нестабильной работы, возможность записи и сохранения ЭКГ в мобильном приложении, возможность отправки сохраненной ЭКГ, получение автоматического анализа и обратной связи от специалиста и даже тревожная кнопка с автоматической отправкой оповещений близким с указанием местоположения и алгоритма дальнейших действий. Мы ставим перед собой задачу оснастить все ФАПы Саратовской области данными умными приборами для улучшения диагностики и наблюдения за кардиопациентами», - рассказал главный врач Областного клинического кардиологического диспансера Владимир Дудаков.