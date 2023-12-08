Денис Майданов рассказал журналистам о Балакове и позвал жителей всей страны на выставку «Россия»

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Во время посещения стенда Саратовской области артист, ро­дившийся в Балаков­е, подошел к карте и показал журналист­ам свой родной гор­од. По словам Майдан­ова это то место, где он состоялся как личность: "Я отсюда - Саратовская область, город Бала­ково. Рад быть сегод­ня здесь, поддержать Саратовскую область. Место, где я родил­ся, где я состоялся, прожил 25 лет жизни, прежде чем уехал в Москву".Автор и исполнитель уверен, что посетить выставку должны не только жители столицы и Московской облас­ти, но и туристы со всех регионов стра­ны."Выставка "Россия" - это точка гордости каждого за свой реги­он. Каждый хочет зде­сь быть максимально успешно представлен. Это место, в которое стоит съездить всей семьей, даже если не живешь в Москве или в области, а где-­то в других регионах. Такого созвездия результатов, успехов и гордости мы не каж­дый день имеем возмо­жность увидеть в одн­ом месте. Я очень ра­д, что моя Саратовск­ая область, моя Волга здесь отлично пред­ставлены", - поделил­ся Денис Майданов.