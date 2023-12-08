Денис Майданов рассказал журналистам о Балакове и позвал жителей всей страны на выставку «Россия»
Во время посещения стенда Саратовской области артист, родившийся в Балакове, подошел к карте и показал журналистам свой родной город. По словам Майданова это то место, где он состоялся как личность: "Я отсюда - Саратовская область, город Балаково. Рад быть сегодня здесь, поддержать Саратовскую область. Место, где я родился, где я состоялся, прожил 25 лет жизни, прежде чем уехал в Москву".
Автор и исполнитель уверен, что посетить выставку должны не только жители столицы и Московской области, но и туристы со всех регионов страны.
"Выставка "Россия" - это точка гордости каждого за свой регион. Каждый хочет здесь быть максимально успешно представлен. Это место, в которое стоит съездить всей семьей, даже если не живешь в Москве или в области, а где-то в других регионах. Такого созвездия результатов, успехов и гордости мы не каждый день имеем возможность увидеть в одном месте. Я очень рад, что моя Саратовская область, моя Волга здесь отлично представлены", - поделился Денис Майданов.