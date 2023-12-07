Аэропорт «Гагарин» обслужил миллионного пассажира
Международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») впервые в своей истории обслужил миллионного пассажира. Им стала пассажирка рейса WZ-1048 авиакомпании Red Wings Ольга Куликова, летевшая с мужем из Саратова в Екатеринбург.
Исполнительный директор международного аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин и представитель авиакомпании Red Wings вручили юбилейному пассажиру памятные сувениры, а также сертификаты на посещение бизнес-зала аэропорта «Гагарин» и бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании Red Wings.
«Сегодня исторический день для саратовской авиации, так как мы впервые достигли рубежа в миллион пассажиров за год. Это стало возможным не только благодаря строительству в нашем регионе современного, технологичного и комфортного аэропорта, но и благодаря планомерной масштабной поддержке авиационной отрасли Президентом России, губернатором Саратовской области», - отметил директор международного аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин.
По случаю исторического достижения пассажиров и гостей аэропорта сегодня встречала музыка. Любой желающий мог принять участие в розыгрышах и получить сувенир на память.
Строительство аэропортового комплекса «Гагарин» в Саратове было реализовано в формате государственно-частного партнерства при участии Министерства транспорта России, Федерального агентства воздушного транспорта, Правительства Саратовской области и Управляющей компании «Аэропорты Регионов». Первые регулярные пассажирские рейсы были выполнены в новый аэропорт Саратова 20 августа 2019 года. Аэродром международного аэропорта «Гагарин» сертифицирован по II категории ИКАО. Смонтировано светосигнальное и радиотехническое оборудование, обеспечивающее необходимые условия для захода на посадку по II категории при ограниченной видимости и сложных метеоусловий. В настоящий момент из «Гагарина» полеты на регулярной основе выполняют 9 авиакомпаний. Для полетов из «Гагарина» доступны такие популярные российские направления как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Грозный, Сургут, Ереван и Баку.