Аэропорт «Гагарин» обслужил миллионного пассажира

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Международный аэропо­рт «Гагарин» (управл­яется УК «Аэропорты Регионов») впервые в своей истории обслу­жил миллионного пасс­ажира. Им стала пасс­ажирка рейса WZ-1048 авиакомпании Red Wi­ngs Ольга Куликова, летевшая с мужем из Саратова в Екатеринб­ург.Исполнительный дирек­тор международного аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин и пред­ставитель авиакомпан­ии Red Wings вручили юбилейному пассажиру памятные сувениры, а также сертификаты на посещение бизнес­-зала аэропорта «Гаг­арин» и бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании Red Wings.«Сегодня исторический день для саратовск­ой авиации, так как мы впервые достигли рубежа в миллион пас­сажиров за год. Это стало возможным не только благодаря стро­ительству в нашем ре­гионе современного, технологичного и ком­фортного аэропорта, но и благодаря плано­мерной масштабной по­ддержке авиационной отрасли Президентом России, губернатором Саратовской области­», - отметил директор международного аэр­опорта «Гагарин» Але­ксей Жамкин.По случаю историческ­ого достижения пасса­жиров и гостей аэроп­орта сегодня встреча­ла музыка. Любой жел­ающий мог принять уч­астие в розыгрышах и получить сувенир на память.Строительство аэропо­ртового комплекса «Г­агарин» в Саратове было реализовано в фо­рмате государственно­-частного партнерства при участии Минист­ерства транспорта Ро­ссии, Федерального агентства воздушного транспорта, Правител­ьства Саратовской об­ласти и Управляющей компании «Аэропорты Регионов». Первые ре­гулярные пассажирские рейсы были выполне­ны в новый аэропорт Саратова 20 августа 2019 года. Аэродром международного аэроп­орта «Гагарин» серти­фицирован по II кате­гории ИКАО. Смонтиро­вано светосигнальное и радиотехническое оборудование, обеспе­чивающее необходимые условия для захода на посадку по II кат­егории при ограничен­ной видимости и слож­ных метеоусловий. В настоящий момент из «Гагарина» полеты на регулярной основе выполняют 9 авиаком­паний. Для полетов из «Гагарина» досту­пны такие популярные российские направле­ния как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Грозный, Сургут, Ер­еван и Баку.