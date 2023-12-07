В итоговом сочинении приняли участие более 9 тысяч выпускников Саратовской области

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На итоговое сочинение зарегистрировано более 9 тысяч обучающихся, в том числе 1 обучающийся СПО, а на итоговое изложение - 163 обучающихся XI (XII) классов.Успешное написание итогового сочинения (изложения) является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.Порядок и процедура проведения итогового сочинения и изложения не изменились. Работа будет оцениваться по системе «зачёт/незачёт».Продолжительность написания работ – 3 часа 55 минут.Дополнительные даты проведения итогового сочинения (изложения) – 7 февраля или 10 апреля 2024 года. В данные сроки будут писать итоговую работу те обучающиеся, кто по уважительным причинам не смогли принять участие в итоговом сочинении (изложении) в основную дату, были удалены за нарушение Порядка проведения ГИА, не закончили написание работы по уважительным причинам, а также те обучающиеся, которые получили результат «незачет» по работе в целом.