7 декабря 2023 ЧЕТВЕРГ
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В итоговом сочинении приняли участие более 9 тысяч выпускников Саратовской области

Новости
Сегодня выпускники 11 классов написали итоговое сочинение и изложение.



На итоговое сочинение зарегистрировано более 9 тысяч обучающихся, в том числе 1 обучающийся СПО, а на итоговое изложение - 163 обучающихся XI (XII) классов.

Успешное написание итогового сочинения (изложения) является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.

Порядок и процедура проведения итогового сочинения и изложения не изменились. Работа будет оцениваться по системе «зачёт/незачёт».

Продолжительность написания работ – 3 часа 55 минут.

Дополнительные даты проведения итогового сочинения (изложения) – 7 февраля или 10 апреля 2024 года. В данные сроки будут писать итоговую работу те обучающиеся, кто по уважительным причинам не смогли принять участие в итоговом сочинении (изложении) в основную дату, были удалены за нарушение Порядка проведения ГИА, не закончили написание работы по уважительным причинам, а также те обучающиеся, которые получили результат «незачет» по работе в целом.