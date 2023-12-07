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Жители России смогли попробовать лучшие гастрономические блюда Саратовской области

Новости
Жители России смогли попробовать лучшие гастрономические блюда Саратовской области

Саратовская область удивила гостей разнообразием и уникальностью блюд на гастрономическом представлении в рамках Дня Саратовской области.

Мероприятие прошло на площадке Фестиваля «Россия - территория вкуса» в рамках международной выставки-форума «Россия».

«На территории Саратовской области проживает более 130 народностей, поэтому в нашем регионе представлено очень широкое гастрономическое разнообразие.  Сегодня Саратовская область делится с гостями изысканными блюдами по уникальным рецептам. Мы - жители волжских городов, благодаря обилию водоемов и наличию великой реки Волги традиционно любим рыбные блюда. В регионе продолжает развиваться рыбное производство ценных видов рыб, таких как, стерлядь, форель, осетр, африканский сом. Также активно развивается прудовое рыбоводство», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

Представила меню Саратовской области автор и руководитель уникальной школы Русского кулинарного искусства «Варюха», повар с 25-летним стажем в сфере русской кухни Наталия Лец и воспитанники школы-интерната города Хвалынска Саратовской области.

«С гордостью рассказываю о том, что в Хвалынске есть уникальная школа русской кухни, которая работает на базе школы-интерната. Дети с 7 лет учатся профессиональному приготовлению кулинарных блюд. После выпуска они получают профессию повара. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов», - рассказала Наталия Лец.

Гости смогли продегустировать запеченую стерлядь по-царски, котлеты саратовские из щуки, тельное из судака с начинкой из раковых шеек, а также узвар из копченного чернослива - издревле напиток считался символом благополучной жизни, а фрукты для него - символом плодородия. 

Посетители из разных регионов России высоко оценили представленные блюда и пообещали приехать в Саратовскую область, чтобы оценить все ее гастрономическое разнообразие.

Кроме того были презентованы одни из лучших саратовских производителей молочной и мясной продукции, соков, а также знаменитый саратовский калач.