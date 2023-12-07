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Саратовским школьникам устроили экскурсию на международной выставке-форуме «Россия»

Новости
Саратовским школьникам устроили экскурсию на международной выставке-форуме «Россия»


Победители областного конкурса «Лучший ученический класс» посетили стенд Саратовской области на международной выставке-форуме «Россия».

Совместно с обществом «Знание» для призеров конкурса была организована экскурсия по экспозиции Саратовской области, в рамках которой губернатор Роман Бусаргин рассказал школьникам о главных достижениях региона и известных личностях, прославивших Саратовскую область.

«Саратовская область во многом уникальна. Первыми в России у нас появились детский театр и общедоступный художественный музей Радищева. В числе первых открыты классический университет, консерватория, стационарный цирк. Именно в Саратове был построен первый самый протяженный мост через Волгу. Ну а самым мощным событием, которое всегда будет ассоциироваться с Саратовской областью, стало приземление первого космонавта Юрия Гагарина», - подчеркнул губернатор.

Отдельно Роман Бусаргин остановился на реализации президентских программ и национальных проектов в образовании, здравоохранении, промышленности и других сферах.