Саратовским школьникам устроили экскурсию на международной выставке-форуме «Россия»

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Победители областного конкурса «Лучший ученический класс» посетили стенд Саратовской области на международной выставке-форуме «Россия».Совместно с обществом «Знание» для призеров конкурса была организована экскурсия по экспозиции Саратовской области, в рамках которой губернатор Роман Бусаргин рассказал школьникам о главных достижениях региона и известных личностях, прославивших Саратовскую область.«Саратовская область во многом уникальна. Первыми в России у нас появились детский театр и общедоступный художественный музей Радищева. В числе первых открыты классический университет, консерватория, стационарный цирк. Именно в Саратове был построен первый самый протяженный мост через Волгу. Ну а самым мощным событием, которое всегда будет ассоциироваться с Саратовской областью, стало приземление первого космонавта Юрия Гагарина», - подчеркнул губернатор.Отдельно Роман Бусаргин остановился на реализации президентских программ и национальных проектов в образовании, здравоохранении, промышленности и других сферах.